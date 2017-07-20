وزيرة التخطيط تكرم 34 من قيادات الوزارة

الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط

المال - خاص



شهدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الخميس، مراسم حلف اليمين للقيادات الحاصلين على الترقية وعددهم 34 قيادة، تشمل 2 رئيس قطاع، و11 رئيس إدارة مركزية، و21 حصلوا على درجة مدير عام.



وكرمت الوزيرة خلال الحفل 7 موظفين مثاليين من مختلف الإدارات بالوزارة، تسلموا شهادات شكر وتقدير على أدائهم المتميز وعلى ما بذلوه من جهد، وهو التكريم الذى تمنت معالى الوزيرة أن يتكرر كل عام تشجيعا لروح التنافس وخلق حالة من الإبداع بين العاملين.



وفى كلمتها، هنأت الوزيرة القيادات مؤكدة على أن وزارة التخطيط هي المنوط بها وضع الخطط العامة للتنمية على مستوى الدولة، ولذلك يقع عليها أن تفكر كعقل للحكومة.



وأضافت أن الوزارة قدمت العديد من الكوادر والقامات الكبيرة في مجالات الاقتصاد والتخطيط والإدارة العامة، ولديها ثروة من الكفاءات تقدم الكثير من الخدمات بما يصب فى مصلحة الوطن بأكمله.



وأضافت السعيد أن الترقية لا ينبغى أن تعتبر مجرد تقدير شخصي للموظف أو مكافأة على جهده، وإنما يتعين أن تكون مرتبطة بزيادة فى حجم مسؤولياته، فالترقية غاية كل موظف ومطلبه.