جالينا تبحث تدبير 33 مليون جنيه لتوسعات بالصناعات الغذائية

جالينا

❏ سليمان: مفاوضات مع الأهلى لاقتراض 40 مليونًا ضمن مبادرة المركزى



شريف عمر



تبحث شركة المصرية البريطانية للتنمية "جالينا توب نوتش"، تدبير تمويلات بقيمة تقترب من 33 مليون جنيه، بينهم تمويلات بالجنيه المصرى، بقيمة 13.7 مليون جنيه، وأخرى بالدولار بـ 1.1 مليون دولار، "ما يعادل 19.8مليون"، وفقا لسعر صرف يقترب من 18 جنيهًا للدولار، بغرض التوسع فى مجال الصناعات الغذائية، واختراق قطاعات جدية.



يشار إلى أن "جالينا" تعمل فى الإسكندرية، ولديها مصنعًا بمنطقة النهضة بالعامرية فى مجال تصنيع وتصدير الخضراوات والفواكة المجمَّدة، وحصلت على موافقة القيد فى النيل خلال العام الماضى، برأسمال 7.2مليون جنيه، موزعة على 72 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 قروش للسهم.



قال عبدالواحد سليمان رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لشركة المصرية البريطانية للتنمية جالينا، إن الشركة تنوى مخاطبة البنك الأهلى للحصول على قرض بقيمة 40 مليون جنيه، ضمن مبادرة البنك المركزى لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وبفائدة متناقصة، على أن يوظف القرض فى التوسعات المرتقبة.



أشار سليمان فى تصريح لـ "المال"، إلى أن الشركة حصلت على دراسة جدوى معدة من شركة برفكت للاستشارات المتكاملة، بشأن استكمال مشروع جالينا للغذاء، وهو مشروع خاص بالصناعات الغذائية، التى تملك فرصاً للتصدير، وتضمنت الدراسة إنشاء مجمع غذائى متكامل، تحت اسم جالينا فى منطقة النهضة بالإسكندرية باستثمارات 8.2 مليون جنيه، و1.1مليون دولار.



وتابع: "التكاليف السابقة تشمل الإنشاءات، والتجهيزات فى شقها بالجنيه، أما استيراد المعدات، والماكينات بالدولار، ويقام المشروع على مساحة 7 آلاف متر".



وأضاف أن المشروع الجديد يركز على المواد الغذائية ذات القيمة المضافة، التى تدخل فى العديد من الصناعات الأخرى، منها مركزات الفواكه، والخضراوات، المجمدة، ومن المرجح بداية العمل فى المشروع خلال العام الحالى.



وتطرق لمساعى الشركة لإنشاء أذرع تابعة، تعمل فى مجال التوزيع، والبيع المباشر، من خلال إنشاء سلاسل محلات جالينا اول كولد، التى خصصت استثمارات مبدئية بـ 7.1مليون جنيه لتمويلها.



وأكد أن شركته تطمح فى البداية لتأسيس 5 محلات فى الإسكندرية، على أن تأجر بعدها المحلات بنظام «الفرانشايز» لصغار المستثمرين، ومن المخطط افتتاح 100 متجر، خلال الأعوام الثلاثة الأولى.



أشار إلى أن الشركة تملك سيولة ذاتية، تقارب 12.7 مليون جنيه، تمثل %37 من إجمالى الاستثمارات اللازمة لتنفيذ الخطة التوسعية، ما دفع الشركة للبحث عن الآليات التمويلية المتاحة، لا سيما بعد التعثر فى طرح نسبة من الأسهم فى بورصة النيل.



وتخطط جالينا لاقتراض مليون دولار، من البنك الأوروبى للإعمار والتنمية، وأعلنت إدارة البورصة فى مايو الماضي، عن إلغاء الطرح الخاص بأسهم جالينا ببورصة النيل، لعدم استيفاء الشروط، بعد وصول إجمالى كمية أوامر الشراء المسجلة بسوق الصفقات الخاصة 336.5 ألف سهم، موزعة على 18 أمرًا، ما لا يتوافق مع قواعد القيد، وكانت الشركة تخطط لطرح 14.4مليون سهم، تمثل 20 % من رأسمالها بسعر 1.10جنيه.



وقال سليمان إن الشركة قررت التمهل قبل إعادة طرح نسبة من الأسهم من جديد فى بورصة النيل، بعد قرار رفع أسعار الفائدة، الذى يهدد بانخفاض تداولات المستثمرين فى السوق، وللسعى الجاد للتعاقد مع مديرًا للطرح يضمن التغطية الجيدة للأسهم المراد بيعها.



وتخطط جالينا لتوظيف حصيلة الطرح فى إضافة خط إنتاج جديد لتصنيع مركزات الفاكهة، المستخدمة فى إنتاج المربى، بطاقة إنتاجية 3 آلاف طن سنوياً، وتصدير النسبة الأكبر منها، بجانب إنشاء العديد من المحلات التجارية تحت مسمى جالينا أول كولد.