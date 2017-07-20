برلمانية تطالب الحكومة بخطة واضحة للنهوض بزراعة القطن



ياسمين فواز:



طالبت النائبة نادية هنرى، الحكومة بوضع خطة واضحة للنهوض بزراعة القطن، وصناعة الغزل والنسيج.



وقالت إن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يدرك أهمية هذا القطاع، ولذلك أصدر عددًا من التوصيات خلال اجتماعه الأخير مع رئيس الحكومة، ووزير الصناعة بهذا الخصوص.



وأشارت إلى أن مصر كانت تحتل الصدارة عالميا في إنتاج الأقطان الطويلة وفائقة الطول، لافتة إلى أن مساحة زراعة القطن كانت قد وصلت إلى 2 مليون فدان، ثم انحسرت خلال السنوات الماضية إلى أقل من 10%، من تلك المساحة.



وأوضحت أن معالجة الوضع السيئ الحالى لسوق الأقطان، يستلزم العمل على حزمة متكاملة من الإجراءات، على رأسها صياغة استراتيجية جديدة لإدارة القطاع، فى ظل التغيرات والتحولات العالمية، وتقديم الدعم الفني والإرشادي لمزارعى هذا المحصول الهام.



الي جانب زارعة أصناف جديدة عالية الإنتاجية، ووضع استراتيجية لتطوير المحالج والمغازل المحلية، بما يتوافق مع الأصناف الجديدة التي سيتم ادخالها، ووضع برنامج لتحسين جوده القطن المصري طويل التيلة.



كما أوضحت أن المجموعة الاقتصادية بالبرلمان، تبحث مشاكل القطن المصرى، وتم عقد عدة لقاءات شارك فيها النواب بسنت فهمي، وعمرو الجوهري، ود.نادية زخاري، وزيرة البحث العلمي سابقا، وماري لوى، ومدير معهد القطن، وعميد كلية الزراعة لمناقشة، وجاري حاليا مراجعة المنظومة التشريعية.

