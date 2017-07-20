صغار المصنعين يشكون تأخر قروض جهاز المشروعات

مصانع الرسوة ببورسعيد

❏ مستثمرون: إجراءات مستندية معقدة.. ومفاوضات لخفض قيمة التمويل المطلوب



أمانى العزازى



يستغيث صغار المستثمرين بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، ممن تسلموا عقود مصانعهم من رئيس الجمهورية فى ديسمبر 2016، من بطء الإجراءات الخاصة بتمويل مشروعاتهم من الصندوق الاجتماعى سابقا، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حالياً.



وأكدوا استمرار معاناتهم من تأخر صرف قروض تمويل مشروعاتهم، وخضوع عمليات صرفها لمفاوضات من قبل مسئوليه، لخفض قيمتها وسط زيادة مستمرة فى تكاليف الإنتاج، تهدد تنفيذ مشروعاتهم بسبب تعرض أغلب المشروعات لزيادة فى التكاليف بنسب لا تقل عن %15 تاثراً بارتفاع الدولار، وزيادة الوقود منذ العام الماضى وإلى الآن.



يشار إلى أن رئيس الجمهورية، سلم فى نهاية ديسمير الماضى، الشباب عقود المصانع التى حصلوا عليها فى مشروع الـ58 مصنعا بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد.



وأكد صغار المستثمرون، أن تلك المعاناة مستمرة رغم صدور قرار رئيس مجلس الوزراء، فى أبريل الماضى، رقم 947، بإنشاء جهاز جديد لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، بديلاً للصندوق توؤل إليه اختصاصات الصندوق.



ويباشر الجهاز جميع اختصاصات الصندوق الاجتماعى للتنمية، من حيث تقديم التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة، و تيسير التمويلات اللازمة لبدء النشاط، وإنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء نشاط المشروعات، وتأسيس شركات أو صناديق بمفرده، أو المساهمة فى أى من الشركات والصناديق القائمة، ووضع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية الخاصة بتنمية المشروعات.



يقول أحمد القزاز، صاحب مصنع الرواد للمنتجات الورقية وأعواد الأذن، إنه وجد معاناة فى الحصول على قرض من الصندوق الإجتماعى بقيمة 1.4 مليون جنيه.



وتابع: "ما زلت فى انتظار الحصول على القرض الذى تقدمت للحصول عليه منذ 4 أشهر، بعد تقديم أوراق ومستندات كثيرة، رغم استيفائى لشروط الصندوق بتقديم عرض رسمى من وكيل معتمد لتوريد الآلات والمعدات اللازمة لتشغيل المصنع، ورغم إقرارى بتحمل تكاليف الجمارك الخاصة باستيراد المعدات على نفقتى الخاصة، وطول الدورة المستندية اللازمة لصرف القرض أصابنى بالاحباط وأوقفت تشغيل المصنع حتى الآن".



وطالب القزاز الذى تحول من استيراد المنتجات الورقية، وأعواد الأذن إلى التصنيع بتخفيف القيود المستندية على تمويل المشروعات الصغيرة، واختصار لجان استصدار الموافقات، مشيراً إلى أن مصر ليس بها سوى مصنع واحد فقط فى المنصورة، لإنتاج أعواد الأذن.



ويقول هشام زهران، أحد المتقدمين للصندوق الاجتماعى، إنه تقدم للحصول على قرض بقيمة مليون جنيه، لكنه تفاجئ بخفض قيمته إلى 800 ألف جنيه فقط، من القائمين على الصندوق، رغم وعود ممثل الصندوق برفع قيمة القرض لـ 2 مليون جنيه.



و يضيف أن زملاءه من رواد الأعمال الذين لجأوا للقروض البنكية، مثل الأهلى ومصر، ومبادرة مشروعك، صرفوا قروضهم فى أقل من شهر، من بداية تقديمهم للحصول عليه، بينما هو لا يزال فى انتظار موافقة الصندوق، وسط مفاوضات لتخفيض قيمة القرض، فى وقت شهدت أسعار المعدات والخامات اللازمة للمصانع زيادة لا تقل عن %15، بسبب التأخير تأثرا بتغيير سعر صرف الدولار، و زيادة الوقود.



ويشكو بديع عوض، صاحب مصنع الرواد للصناعات البلاستيكية، من بطء إجراءات صرف القروض من الصندوق التى تحول لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، دون تغيير فى سياسته وإجراءاته. وقال إن العمل لم يبدأ بالمصنع، انتظاراً لصرف القرض، لاستيراد المادة الخام التى تدخل فى مواد التعبئة والتغليف.



وأشار إلى أن لدينا فى مصر مصنعين فقط فى السويس والإسكندرية ينتجان المادة الخام (الإيثان)، لكنها لا تكفى لاحتياجات المصانع المحلية الصغيرة، فنضطر لاستيرادها من دول الخليج.