بتروجاس: 3 أسباب وراء تراجع إمدادات البوتاجاز محليًا

البوتاجاز

نسمة بيومى



شهدت إمدادات البوتاجاز فى السوق المحلية تراجعا بنسبة %8.5 تقريباً لتتراوح حاليا بين 915 و920 ألف أسطوانة يوميا، مقارنة بنحو مليون أسطوانة نهاية الشهر الماضى.



وقال المهندس عادل الشويخ، رئيس مجلس إدارة شركة بتروجاس، إن تراجع معدلات ضخ البوتاجاز يرجع إلى 3 أسباب، أولها انخفاض الطلب نسبيا فى السوق المحلية مقارنة بذروة الاستهلاك خلال شهر رمضان وعيد الفطر، بجانب مضاعفة أسعار الأسطوانات وما تبعها من عودة بعض الأنشطة الصناعية إلى استهلاك المازوت أو التحول للسولار، فضلا عن ترشيد الاستهلاك بالمنازل.



ورفعت الحكومة نهاية الشهر الماضى أسعار المحروقات بما يتراوح بين 46 و%100، حيث قفز البوتاجاز إلى الضعف ليبلغ سعر الأسطوانة المنزلية 30 جنيها بدلا من 15 جنيها، والتجارية 60 بدلا من 30 جنيها.



وكشف الشويخ أن حجم المخزون والاحتياطى الاستراتيجى من البوتاجاز يكفى حاليا 25 يوما.

وتمثل شركة الغازات البترولية «بتروجاس» ذراع الهيئة العامة للبترول المسئولة عن توفير وتعبئة غاز البوتاجاز لجميع محافظات الجمهورية.



وعن تطورات مشروعات التخزين التى تنفذها الشركة، قال فتحى إنه تم الانتهاء من 4 مشروعات للتخزين فى سوهاج، وجارٍ العمل للانتهاء من 3 أخرى بالإسكندرية، ستبدأ التشغيل تباعا فى الفترة من سبتمبر حتى نهاية العام الحالى.



كانت «المال» نشرت مؤخراً تفاصيل مخطط شركة الغازات البترولية «بتروجاس» لزيادة حجم السعات التخزينية للبوتاجاز فى محافظتى سوهاج والإسكندرية، والذى يتضمن إنشاء 11 مستودعًا، بإجمالى سعات يقترب من 15 ألف طن، وبإجمالى استثمارات يبلغ نحو 300 مليون جنيه، دبرتها الشركة ذاتيا.