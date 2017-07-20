نائبا العمرانية يطالبان بحل أزمة إنقطاع المياه بالجيزة

محطة المياه

ياسمين فواز



تقدما الدكتور محمد فؤاد، والمهندس إيهاب منصور، نائبا دائرة العمرانية، اليوم الخميس، بمذكرة مشتركة لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لوجود العديد من الشكاوي والاستغاثات التي لا حصر لها من قبل المواطنين قاطني محافظة الجيزة، لاسيما منطقة حي العمرانية نظراً لانقطاع مياه الشرب بالمحافظة.



وصرح البرلماني الدكتور محمد فؤاد، أن محافظة الجيزة تعاني في الآونة الأخيرة من أزمة إنقطاع مياه الشرب بشكل شبه دائم بعدد كبير من الشوارع والأحياء، بسبب أن المحافظة تحتاج إلى ما يعادل 200 لـ 300 ألف متر مكعب من المياه يومياً بشكل إضافي على الكمية التي يستهلكها سكان المحافظة يوميًا، وتلك الكمية هي بالكاد تكفي لسد الحاجات الأساسية لسكان المحافظة، بما يعني أن تلك الكمية هي بمثابة "عجز مائي" ما بين ما تستهلكه المحافظة وبين ما تحتاجه لسد حاجة المواطنين.



وأشار فؤاد إلى أنه من أسباب تلك الأزمة هو أن محطة مياه أكتوبر والتي تغذي شبكة المحافظة بالمياه يوميًا لا تعمل بكامل طاقتها الحقيقية، مما يؤدي إلى عجز في تغذية المحافظة بما تحتاجه من المياه، الأمر الذي يحتاج إلى إجراء توسعات لرفع كفاءة تشغيل محطة أكتوبر إلى الدرجة القصوي.



وأضاف أن من ضمن الحلول التي يمكن أن تساعد في حل تلك الأزمة بشكل جذري هو رفع الكفاءة ومستوي التشغيل بمحطة جزيرة الذهب بمحافظة الجيزة من 500 ألف متر مكعب من المياه يومياً إلى 750 ألف متر مكعب يومياً.



وأكد فؤاد أن الشبكة الخاصة بمحافظة الجيزة تحتاج إلى إجراء عدد من أعمال الصيانة والتوسعات والتطوير لرفع الكفاءة وزيادة القدرة الإستيعابية، وذلك بسبب عدم قدرة الشبكة علي تحمل أو إستيعاب زيادة الأحمال أو التغذية.



وشدد فؤاد على ضرورة البدء فورا في أعمال التوسعات التي قد تستغرق مدة "عام" علي أقل تقدير، لأن أي تأخير في تلك العمليات قد يؤدي خلال شهور قليلة إلى أن 25% من تعداد محافظة الجيزة قد يواجهون شبح "العطش" أي ما يعادل 2 مليون شخص تقريبًا.