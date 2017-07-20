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سيـــاســة
السيسي يمنح وسام الجمهورية لرئيس مجلس الدولة
الخميس 20 يوليه 2017 01:33 م
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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الرئيس عبد الفتاح السيسي
المال - خاص
منح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، كلا من المستشار الدكتور محمد عبد الحميد مسعود، رئيس مجلس الدولة المنتهية ولايته، والمستشار سرى محمد بدوى الجمل، رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى.
وأعرب الرئيس عن التقدير لرئيس مجلس الدولة السابق ورئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، لما بذلاه من جهد في تحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون.
وأشاد الرئيس في هذا الإطار بالتاريخ المشرف والعريق للقضاء المصري، مؤكداً الدور الهام الذي يقوم به القضاة في حماية حقوق المواطنين وتحقيق العدالة وإعلاء المصلحة الوطنية لما فيه خير الوطن.
وشهد الرئيس عقب ذلك أداء حلف اليمين القانونية للمستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم، رئيساً لمجلس الدولة.
واجتمع الرئيس بالسيد المستشار رئيس مجلس الدولة الجديد، حيث أعرب سيادته عن احترامه وتقديره للمجلس باعتباره أحد أعمدة القضاء المصري وصرحاً للعدالة.
وأكد على حرصه على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة ومبدأ الفصل بين السلطات الذي أقره الدستور، مشدداً على ضرورة استمرار مجلس الدولة في العمل المتواصل لتمكين المصريين من حقوقهم وضمان حرياتهم.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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