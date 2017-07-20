وصول طائرتين شارتر لمطروح تقلان 293 سائحًا إيطاليًا

علاء أبو زيد محافظ مطروح

محافظ مطروح: زيادة عدد الرحلات مستقبلا لتصبح 3 شارتر أسبوعيًا قادمة من روما



معتز محمود



أعلن اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح عن وصول طائرتين شارتر بمطار مرسى مطروح الدولى قادمتين من مطار روما بإيطاليا على متنهما 293 سائحا ايطاليا.



وأكد محافظ مطروح أنه ستتم زيادة عدد الرحلات لتصبح 3 رحلات شارتر أسبوعيا قادمة من مطار روما خلال الفترة المقبلة.



وأشاد السائحون بالجو الساحر والمياه التركوازية وحالة الاستقرار التى تشهدها محافظة مطروح فى تلك المرحلة وأن مصر ستظل بلد السلام والأمن والأمان.



وأضاف أن إدارة السياحة والمصايف بالمحافظة كانوا فى استقبال السائحين بالورود وتم توزيع الدليل السياحى للمحافظة على السائحين لكى يتعرفوا على أهم المعالم السياحية التى تتميز بها المحافظة بالساحل الشمالى ومدينة مرسى مطروح وواحة سيوة.



وأعتبر أبو زيد أن المحافظة بها العديد من المقومات والتنوع السياحى التى تتميز به عن باقى المحافظات مثل سياحة السفارى والشاطئية والأثرية والغطس والسياحة العلاجية الذى يجعلها من أهم المقاصد المهمة بمصرنا الغالية.