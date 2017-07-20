قابيل: مشروع لإنتاج الأقلام باستثمارات 5 ملايين دولار

طارق قابيل 11

محمد ريحان



أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن إحدى كبرى المجموعات التجارية تدرس حاليًا إنشاء مشروع جديد في مصر لإنتاج أقلام الرصاص والجاف والأستيكة باستثمارات تبلغ 5 ملايين دولار، بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية الرائدة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن الشركة انتهت من إعداد الدراسات المبدئية للمشروع تمهيدًا لبدء التنفيذ قبل نهاية العام الجاري.



جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده الوزير مع وليد شتلة رئيس مجلس إدارة مجموعة (مكتبات سمير وعلى)، وتم استعراض مراحل تنفيذ المشروع منذ الإنشاء وحتى الإنتاج والتصدير والتسهيلات التي تقدمها الوزارة للمشروعات الجديدة، وحضر اللقاء المهندس محمود سرج رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة باتحاد الصناعات المصرية.



وأضاف الوزير أن المشروع الجديد يعكس نجاح خطة الوزارة فى السعى لتحول الشركات التجارية إلى العمل فى مجال الصناعة بما يسهم فى إحلال المنتجات المحلية محل المستوردة المثيلة، ما ينعكس إيجابًا على خفض العجز فى الميزان التجارى لمصر.



ولفت إلى أنه من المخطط أن يبدأ الإنتاج بنهاية العام المقبل ويوفر المشروع أكثر من 500 فرصة عمل جديدة، ويغطي نسبة كبيرة من احتياجات السوق المحلية من منتجات أقلام الرصاص والجاف والأستيكة ويصدر لأسواق قارة أفريقيا والدول العربية وأسواق دول الشرق الأوسط.



وأشار إلى أن السوق المصري سوق واعد لهذه المنتجات بفضل أعداد الطلاب المصريين المتزايدة.



كما أن هناك فرصًا ضخمة للمشروع للنفاذ لعدد كبير من الأسواق العالمية والاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الضخمة الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية بمختلف قارات العالم.



وأوضح قابيل أن اللقاء قد تناول أهم المناطق التى يمكن ان يتم اقامة المصنع بها وبصفة خاصة الصعيد نظرًا للميزات التنافسية الضخمة التى تقدم للمستثمرين بهذه المناطق وتتضمن الأراضي الصناعية المجانية والعمالة المؤهلة.



من جانبه، قال وليد شتله رئيس مجلس إدارة مجموعة مكتبات سمير وعلي، إن المشروع الجديد سيقام علي مساحة تقريبية تبلغ 15 ألف متر مربع وهو مشروع إنتاج مشترك مع إحدي الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال والتي تعمل بعدد كبير من الدول علي مستوي العالم تتضمن اندونيسيا وماليزيا والهند والبرازيل وبيرو وتركيا.



وأوضح أن المشروع يستهدف الاعتماد علي المنتج المحلي كبديل للمستورد وخلق استثمارات جديدة بالسوق المصرية، خاصة وأن إجمالى الإنتاج المحلى الحالى من هذه المنتجات لا يلبى سوى 15 الى 20% فقط من إجمالى احتياجات السوق، وهو ما يمثل فرصة كبيرة لدخول استثمارات جديدة للعمل فى مجال إنتاج الأقلام الرصاص والجاف، أما بالنسبة للاستيكة فإن هذا المصنع يعد الأول من نوعه فى مصر لإنتاج الاستيكة حيث يتم حاليًا تلبية احتياجات السوق المحلى من خلال الاستيراد فقط.