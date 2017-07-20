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اتصالات وتكنولوجيا
أوبر تطرح 30% خصمًا على مشاوير الساحل
الخميس 20 يوليه 2017 01:10 م
أوبر 225
أخر الأخبار
شركة أوبر 33666
المال - خاص
تواصل أوبر مصر وأكسا رفع التوعية بالأمان على الطرقات، عبر حملة جديدة تنتطلق هذا الصيف في الساحل الشمالي.
وتنطلق الحملة تحت اسم SayefSafely، خلال إجازات آخر الأسبوع على مدار هذا الصيف، سيستمتع الركاب بالساحل الشمالي بعدد من البرومو كود التي يمكنهم استخدامها في أوبر، وخلال إجازة أخر هذا الأسبوع، سيقوم الكود AxaSayefSafely بتقديم 30% خصم على كل المشاوير.
وانطلقت حملة SayefSafely في بداية موسم الصيف، لتقدم أكواد خصم كل يوم أربعاء للركاب بهدف تقليل عدد السيارات على الطريق، كما تروج الحملة للقيادة الآمنة، إلى جانب تعليم الجماهير كيفية الاستجابة لحوادث السيارات.
وقال عبد اللطيف واكد، المدير العام لأوبر في مصر: "أكثر من 10 آلاف مصري يموتون سنوياً بسبب حوادث الطرق، هذه المخاطر تزداد خلال فصل الصيف، خاصةً بين الشباب، وكوننا شركة تكنولوجية رائدة في تقديم خدمات الانتقال، نؤمن أننا لدينا دور حيوي في جعل شوارع مصر أكثر أماناً".
وأضاف: "الحملة الصيفية هي جزء من شراكة طويلة المدى مع أكسا، وستساعد في زيادة التوعية بعدة جوانب من السلامة على الطرق".
وكجزء من التزامها بالأمان والسلامة، أعلنت أوبر مؤخراً عنUberRescue، وهي خدمة الإنقاذ بالطلب المتوفرة في الساحل الشمالي هذا الصيف، وسيتمكن مستخدمي أوبر من طلب خدمات الدعم والصيانة وسلامة الطرق بمجرد ضغطة زر.
أوبر
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