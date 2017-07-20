نرصد أسعار السيارات خلال 4 سنوات

التطور في أسعار كيا خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية
مسلسل
السيارة
2013
2014
2015
2016
2017
الفرق بين أقدم وأحدث سعر
معدل التغير %
1
كيا بيكانتو
82
95
100
184
247
165
200
2
كيا ريو
117
127
133
182
349
232
198
3
كيا سبورتاج
208
209
280
660
452
217
4
كيا سيد
-
220
405
185
84
5
كيا سيراتو
134
145
151
199
370
236
176
6
كيا سول
142
162
434
292
206
7
كيا كارنز
164
275
489
325
8
كيا سورنتو
639
1700
1061
166
9
كيا كارنافال
1650
التطور في أسعار هيونداي خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية
هيونداي فرنا
76
83
101
177
101
183
النترا HD
159
253
94
59
النترا AD
-
399
99
هيونداي i10
82
79
81
102
197
115
140
جراند i10
96
120
246
150
156
هيونداي أكسنت
119
128
157
263
144
121
هيونداي سوناتا
400
580
650
250
62
سولاريس
160
259
I30
175
388
226
10
كريتا
228
417
189
11
توسان
305
530
225
74
التطور في أسعار مازدا خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية
2013
2014
2015
2016
2017
1
مازدا 3
159
177
238
397
150
2
مازدا 2
182
291
109
60
التطور في أسعار نيسان خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية
صني
110
119
127
220
100
قاشقاي
190
235
258
425
124
3
جوك
181
285
108
61
4
سنترا
175
166
116
66
التطور في أسعار تويوتا خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية
كورولا
185
189
191
455
270
146
ياريس
140
186
355
215
153
أوريس
204
250
500
310
163
C-HR
587
5
أفانزا
151
162
210
375
244
148
6
فورتشنر
393
465
1134
824
266
التطور في أسعار ميتسوبيشي خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية
ميتسوبيشي لانسر
145
147
180
275
130
90
ميتسوبيشي باجيرو
829
640
810
1600
771
93
التطور في أسعار سوزوكي خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية
ألتو
59
85
79
129
ارتيجا
129
230
78
SX4
170
345
103
بالينو
320
سويفت
سويفت درايز
155
111
102
7
سياز
280
156
126
8
فيتارا
261
430
169
65
التطور في أسعار هوندا وسوبارو خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامتين التجاريتين
هوندا سيفيك
198
208
295
514
316
160
هوندا CRV
800
سوبارو XV
195
200
290
490
177% نموًا لأسعار فورد فيوجن.. و160% لـ"كوجا"
سجلت السيارة فورد فيوجن ارتفاعا في الاسعار بنسبة 177% خلال الفترة بين 2014 و2017؛ لتصل إلى 680 ألف جنيه مقابل 245 ألف بزيادة 435 ألف جنيه.
وكذلك ارتفعت فورد كوجا بواقع 160% بزيادة تقدر بـ 409 ألف جنيه لتسجل 664 ألف مقابل 255 الف خلال 2015، كما ارتفعت فورد فوكاس بواقع 235 الف بنسبة نمو 142% لتصل 400 ألف جنيه حالياً.
وقفز سعر فورد فيست بواقع 70% ليصل إلى 225 ألف جنيه مقابل 134 ألف.
ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار سيارات فورد.
التطور في أسعار فورد خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية
فوكاس
165
260
400
142
فيوجن
245
680
435
فيستا
225
91
70
كوجا
255
664
409
إيكو سبورت
389
جراند سي ماكس
545
التطور في أسعار شيفروليه خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية
شيفروليه أفيو
95
107
132
197
شيفروليه لانوس
74
84
105
158
113
شيفروليه أوبترا
117
121
149
98
شيفروليه كروز
196
299
88
التطور في أسعار أوبل خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية
إنسيجنيا
385
569
كورسا
137
205
115
أسترا
365
ميريفا
349
94
آدم
164
كاسكادا
359
629
75
موكا
330
24
2,6 مليون جنيه ارتفاعا في أسعار BMW 740i
شهدت أسعار طراز BMW 740i خلال الفترة بين 2013 و2017 ارتفاعا بمقدار 2,6 مليون جنيه لتصل إلى 3,8 مليون جنيه مقابل 1,2 مليون؛ بزيادة 221%.
وشهدت أسعار طرازات العلامة الألمانية الأخرى ارتفاعات تتراوح بين 195 و822 ألف جنيه؛ بنسب زيادة تراوحت بين 46 و123%.
التطور في أسعار BMW خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية
118i
298
288
346
555
257
86
318i
620
46
320i
412
415
405
398
97
520i
588
598
760
1050
462
528i
698
725
1250
552
535i
828
848
1500
672
81
218i
870
330i