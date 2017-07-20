نرصد أسعار السيارات خلال 4 سنوات

التطور في أسعار مازدا خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية

التطور في أسعار هيونداي خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية

التطور في أسعار كيا خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية

التطور في أسعار نيسان خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية مسلسل السيارة 2014 2015 2016 2017 الفرق بين أقدم وأحدث سعر معدل التغير % 1 صني 110 119 127 220 110 100 2 قاشقاي 190 235 258 425 235 124 3 جوك 177 181 235 285 108 61 4 سنترا - 175 166 291 116 66

زيادات "تويوتا" تتجاوز 800 ألف جنيه



سجلت العلامة اليابانية تويوتا ارتفاعا في الاسعار خلال الفترة بين 2013 و2017 تتراوح بين 215 و824 ألف جنيه؛ بنسب مئوية تتراوح بين 146 و266%.



وسجلت تويوتا فورتشنر أعلى نسبة ارتفاع لتصل إلى 1,1 مليون جنيه مقابل 310 ألف خلال 2013؛ فيما سجلت تويوتا فورتشنر أقل نسبة ارتفاع لتصل إلى 455 ألف جنيه مقابل 185 ألف.



ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار سيارات تويوتا منذ 2013 وحتى الآن.

سجلت العلامة اليابانية تويوتا ارتفاعا في الاسعار خلال الفترة بين 2013 و2017 تتراوح بين 215 و824 ألف جنيه؛ بنسب مئوية تتراوح بين 146 و266%.وسجلت تويوتا فورتشنر أعلى نسبة ارتفاع لتصل إلى 1,1 مليون جنيه مقابل 310 ألف خلال 2013؛ فيما سجلت تويوتا فورتشنر أقل نسبة ارتفاع لتصل إلى 455 ألف جنيه مقابل 185 ألف.

التطور في أسعار تويوتا خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية مسلسل السيارة 2013 2014 2015 2016 2017 الفرق بين أقدم وأحدث سعر معدل التغير % 1 كورولا 185 189 191 235 455 270 146 2 ياريس 140 140 146 186 355 215 153 3 أوريس 190 190 204 250 500 310 163 4 C-HR - - - - 587 - - 5 أفانزا 151 151 162 210 375 244 148 6 فورتشنر 310 310 393 465 1134 824 266





التطور في أسعار ميتسوبيشي خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية مسلسل السيارة 2013 2014 2015 2016 2017 الفرق بين أقدم وأحدث سعر معدل التغير % 1 ميتسوبيشي لانسر 145 150 147 180 275 130 90 2 ميتسوبيشي باجيرو 829 829 640 810 1600 771 93







التطور في أسعار سوزوكي خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية مسلسل السيارة 2013 2014 2015 2016 2017 الفرق بين أقدم وأحدث سعر معدل التغير % 1 ألتو 61 61 59 85 140 79 129 2 ارتيجا - - 129 182 230 101 78 3 SX4 - - 170 170 345 175 103 4 بالينو - - - - 320 - - 5 سويفت - - - - 250 - - 6 سويفت درايز - - 109 155 220 111 102 7 سياز - - 124 175 280 156 126 8 فيتارا - - - 261 430 169 65

316 ألف جنيه نموًا بأسعار هوندا سيفيك.. و295 ألف لـ"سوبارو XV"





التطور في أسعار هوندا وسوبارو خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامتين التجاريتين مسلسل السيارة 2013 2014 2015 2016 2017 الفرق بين أقدم وأحدث سعر معدل التغير % 1 هوندا سيفيك 198 191 208 295 514 316 160 2 هوندا CRV - - - - 800 - - 3 سوبارو XV 195 200 208 290 490 295 151





ارتفعت أسعار نيسان صني خلال الفترة بين 2014 و2017 بنسبة 100% لتصل إلى 220 الف جنيه حاليا مقابل 110 ألف خلال 2013؛ كما ارتفعت نيسان قاشقاي بمعدل 124% لتصل إلى 425 ألف جنيه مقابل 190 ألف بزيادة 235 ألف جنيه.وسجلت نيسان جوك ارتفاعا بواقع 108 ألف جنيه لتصل إلى 285 ألف مقابل 177 الف؛ بزيادة 61% كما ارتفعت نيسان سنترا من 175 ألف جنيه خلال 2015 إلى 291 ألف خلال العام الجاري بزيادة 116 ألف جنيه؛ تعادل 66% من السعر الأصلي.ارتفعت اسعار السيارة ميتسوبيشي لانسر خلال الفترة بين 2013 و2017 بواقع 90% بزيادة قدرها 130 ألف جنيه لتصل إلى 275 ألف مقابل 145 ألف خلال 2013.وكذلك ارتفعت ميتسوبيشي باجيرو بنسبة 93% مسجلة زيادة قدرها 771 ألف جنيه لتصل إلى 1,6 مليون جنيه مقابل 829 ألف في 2013.واختفت خلال الشهور الماضية العديد من طرازات العلامة اليابانية ومنها ميتسوبيشي أتراج. ويتوقع اختفاء لانسر أيضًا من المعارض خلال الشهور القادمة؛ بعد توقف التوريدات من الشركة الأم؛ حيث ترتكز مبيعات السيارة حاليا على المخزون المتواجد لدى الوكيل والموزعين من توريدات سابقة.ارتفعت اسعار السيارة اليابانية سوزوكي ألتو خلال الفترة بين 2013 و2017 بما يعادل 129% بقيمة 79 ألف جنيه؛ لتصل إلى 140 ألف حاليا مقابل 61 ألف خلال 2013.وكذلك ارتفعت سوزوكي ارتيجا بنسبة 78% بين عامي 2015 و2017، كما ارتفعت سوزوكي SX4 بنسبة 103%؛ كما قفز سعر سويفت درايز بمعدل 102% وسياز بمعدل 126%، وفيتارا بنسبة 65%.أما سوبارو XV فارتفعت بقيمة 295 ألف جنيه خلال الفترة بين عامي 2013 و2017؛ لتصل إلى 490 ألف جنيه مقابل 195 ألف في 2013؛ بمعدل ارتفاع 151%.

177% نموًا لأسعار فورد فيوجن.. و160% لـ"كوجا"

سجلت السيارة فورد فيوجن ارتفاعا في الاسعار بنسبة 177% خلال الفترة بين 2014 و2017؛ لتصل إلى 680 ألف جنيه مقابل 245 ألف بزيادة 435 ألف جنيه.

وكذلك ارتفعت فورد كوجا بواقع 160% بزيادة تقدر بـ 409 ألف جنيه لتسجل 664 ألف مقابل 255 الف خلال 2015، كما ارتفعت فورد فوكاس بواقع 235 الف بنسبة نمو 142% لتصل 400 ألف جنيه حالياً.

وقفز سعر فورد فيست بواقع 70% ليصل إلى 225 ألف جنيه مقابل 134 ألف.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار سيارات فورد.

التطور في أسعار فورد خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية مسلسل السيارة 2014 2015 2016 2017 الفرق بين أقدم وأحدث سعر معدل التغير % 1 فوكاس 165 210 260 400 235 142 2 فيوجن 245 375 680 435 177 3 فيستا 134 163 185 225 91 70 4 كوجا - 255 400 664 409 160 5 إيكو سبورت - - - 389 - - 6 جراند سي ماكس - - - 545 - -

سجلت شيفروليه أفيو ارتفاعا في الأسعار بواقع 103 ألف جنيه خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة نمو 108% لتصل إلى 197 ألف جنيه مقابل 95 ألف؛ كما ارتفعت شيفروليه لانوس بواقع 113% بزيادة 84 ألف جنيه لتسجل 158 ألف مقابل 74 ألف خلال 2013.وارتفعت شيفروليه أوبترا من 117 ألف جنيه خلال 2013 إلى 215 ألف جنيه حاليا بزيادة تصل إلى 98 ألف جنيه بنسبة نمو 84%، كما ارتفعت شيفروليه كروز بقيمة 140 الف حنيه بزيادة 88% لتصل إلى 299 ألف جنيه مقابل 159 ألف.





التطور في أسعار شيفروليه خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية مسلسل السيارة 2013 2014 2015 2016 2017 الفرق بين أقدم وأحدث سعر معدل التغير % 1 شيفروليه أفيو 95 102 107 132 197 103 108 2 شيفروليه لانوس 74 78 84 105 158 84 113 3 شيفروليه أوبترا 117 117 121 149 215 98 84 4 شيفروليه كروز 159 159 150 196 299 140 88







التطور في أسعار أوبل خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية مسلسل السيارة 2013 2014 2015 2016 2017 الفرق بين أقدم وأحدث سعر معدل التغير % 1 إنسيجنيا 270 270 295 385 569 299 111 2 كورسا 137 153 156 205 295 158 115 3 أسترا 205 205 200 260 365 160 78 4 ميريفا - - 180 235 349 169 94 5 آدم - - 164 200 349 185 113 6 كاسكادا - - 359 430 629 270 75 7 موكا - - - 330 409 79 24





سجلت أوبل إنسيجنيا ارتفاعا في الأسعار بقيمة 299 ألف جنيه خلال الفترة بين 2013 و2017؛ ليصل سعرها إلى 569 ألف جنيه مقابل 270 ألف؛ بنسبة ارتفاع 111%؛ كما ارتفعت أوبل كاسكادا بواقع 270 ألف جنيه خلال الفترة بين 2015 و2017 لتسجل ارتفاعا بمعدل 75%.وارتفعت أوبل كورسا من 137 ألف جينيه الى 295 ألف بنسبة نمو 115%، كما سجل سعر أوبل استرا ارتفاعا بواقع 78% ليصل إلى 365 ألف جنيه مقابل 205 ألف.؛ بزيادة 160 ألف جنيه.وارتفعت أوبل آدم من 164 ألف جنيه خلال 2015 إلى 349 ألف خلال العام الجاري؛ بزيادة 185 ألف جنيه؛ كما سجلت موكا ارتفاعا بـ 79 ألف جنيه بين عامي 2016 و2017.

2,6 مليون جنيه ارتفاعا في أسعار BMW 740i

شهدت أسعار طراز BMW 740i خلال الفترة بين 2013 و2017 ارتفاعا بمقدار 2,6 مليون جنيه لتصل إلى 3,8 مليون جنيه مقابل 1,2 مليون؛ بزيادة 221%.

وشهدت أسعار طرازات العلامة الألمانية الأخرى ارتفاعات تتراوح بين 195 و822 ألف جنيه؛ بنسب زيادة تراوحت بين 46 و123%.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار طرازات

BMW

منذ 2013 وحتى الآن