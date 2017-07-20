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سيــارات

نرصد أسعار السيارات خلال 4 سنوات

ماركات السيارات 6
ماركات السيارات 6
ماركات السيارات 6

أحمد شوقى

شهدت أسعار السيارات خلال السنوات الأخيرة زيادات غير مسبوقة مدفوعة بالعديد من العوامل وفي مقدمتها؛ تقلبات أسعار الصرف؛ خاصة بعد قرار تعويم الجنيه؛ فضلًا عن قيود الاستيراد التي فرضها البنك المركزي على الوكلاء؛ مما أدى لندرة الطرازات المعروضة؛ وعدم القدرة على تلبية طلبات الشراء بشكل كامل؛ نتيجة عدم القدرة على فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لسداد مستحقات الشركات العالمية.

وكذلك؛ اضطر الوكلاء إلى اللجوء إلى السوق السوداء لتلبية احتياجاتهم من العملة الأجنبية؛ اللازمة للاستيراد؛ مما أدى إلى زيادة الأعباء التي يتحملونها؛ فقرروا نقلها إلى العملاء؛ حتى لا تتأثر هوامش الأرباح بشكل كبير.

وبعد قرار تعويم الجنيه؛ اضطرت الشركات لتحمل اعباء جديدة لدفع الرسوم الجمركية؛ بسبب ارتفاع الدولار الجمركي.

وفيما يلي؛ تحاول المال تقييم أثر التحولات التي شهدتها السوق على أسعار السيارات خلال الفترة بين 2013 وحتى الآن (2017)؛ مع الأخذ في الاعتبار أن جانبًا من الزيادات التي شهدتها أسعار بعض الطرازات تعود إلى طرح أجيال جديدة منها؛ بما تتضمنه من تعديلات على الشكل القديم؛ فضلا عن موديلات الأعوام الجديدة؛ وما تستدعيه من زيادات في الأسعار لدى بعض الوكلاء.

ومن واقع الرصد الذي أجرته "المال" لأسعار السيارات خلال فترة المقارنة؛ تبين أن الزيادات في الأسعار خلال الفترة من 2013 وحتى 2015 كانت محدودة للغاية؛ بل إن بعض الطرازات قد شهدت تخفيضات في الأسعار؛ بخلاف الفترة من 2015 وحتى 2017؛ التي شهدت موجات غير مسبوقة من الزيادات؛ الأمر الذي يتبين من خلال العرض التالي لأسعار العلامات التجارية المختلفة.

زيادات كيا تتخطى 200%
سجلت العلامة الكورية كيا زيادات في أسعار طرازاتها منذ الفترة من 2013 وحتى الآن بنسب تتجاوز 200%؛ فقد ارتفع كيا سبورتاج بواقع 217% ليصل إلى 660 ألف جنيه مقابل 208 ألف خلال 2013، كما ارتفعت كيا سول بنسبة 206% مسجلة 434 ألف جنيه مقابل 142 ألف.

أما كيا بيكانتو فوصلت نسبة الارتفاع بأسعارها إلى 200% ليصل إلى 247 ألف جنيه حاليا مقابل 82 ألف خلال 2013؛ بزيادة 165 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار سيارات كيا منذ 2013 وحتى الآن.

التطور في أسعار كيا خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية

مسلسل

السيارة

2013

2014

2015

2016

2017

الفرق بين أقدم وأحدث سعر

معدل التغير %

1

كيا بيكانتو

82

95

100

184

247

165

200

2

كيا ريو

117

127

133

182

349

232

198

3

كيا سبورتاج

208

208

209

280

660

452

217

4

كيا سيد

-

-

-

220

405

185

84

5

كيا سيراتو

134

145

151

199

370

236

176

6

كيا سول

142

142

162

220

434

292

206

7

كيا كارنز

164

176

184

275

489

325

198

8

كيا سورنتو

-

639

639

639

1700

1061

166

9

كيا كارنافال

-

-

-

-

1650

-

-


"فرنا" تقفز بـ 183%.. و"جراند i10 ترتفع بـ 156%
سجلت العلامة الكورية هيونداي ارتفاعًا في الأسعار خلال السنوات الخمس الماضية بما يتراوح بين 94 و250 ألف جنيه لجميع الطرازات؛ بنسب مئوية تتراوح بين 59 و183%.

وسجلت هيونداي فرنا أعلى معدل ارتفاع؛ فيما تعد النترا المجمعة محليا الأقل؛ فيما سجلت النسخة المستوردة من السيارة ارتفاعا بواقع 199 ألف جنيه بنسبة نمو 99%.

وسجلت هيونداي توسان زيادة في الأسعار بين عامي 2016 و2017 بواقع 225 ألف جنيه بزيادة 74% كما ارتفعت كريتا بواقع 189 ألف جنيه بنسبة ارتفاع 83%. وقد طرحت السيارتان نهاية عام 2015 لأول مرة في السوق المحلية.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار سيارات هيونداي منذ 2013 وحتى الآن.

التطور في أسعار هيونداي خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية

مسلسل

السيارة

2013

2014

2015

2016

2017

الفرق بين أقدم وأحدث سعر

معدل التغير %

1

هيونداي فرنا

76

76

83

101

177

101

183

2

النترا HD

-

-

-

159

253

94

59

3

النترا AD

-

-

-

200

399

199

99

4

هيونداي i10

82

79

81

102

197

115

140

5

جراند i10

-

-

96

120

246

150

156

6

هيونداي أكسنت

119

128

128

157

263

144

121

7

هيونداي سوناتا

400

400

400

580

650

250

62

8

سولاريس

-

-

-

160

259

99

62

9

I30

-

-

162

175

388

226

140

10

كريتا

-

-

-

228

417

189

83

11

توسان

-

-

-

305

530

225

74


150% نموًا بأسعار مازدا 3.. و60% لـمازدا 2
شهدت أسعار السيارة مازدا 3 ارتفاعا في اسعارها بمعدل 150% لتصل إلى 397 ألف جنيه حاليا مقابل 159 ألف خلال 2013؛ بزيادة 238 ألف جنيه.

خلال عام واحد قفز سعر مازدا 2 من 182 الف جنيه خلال 2016 إلى 291 ألف خلال العام الجاري؛ بزيادة 109 ألف جنيه؛ مسجلا زيادة نسبتها 60%.

وقد اعلن الوكيل الرسمي للعلامة اليابانية مازدا؛ شركة جي بي أوتو غبور؛ خلال 2016 عن طرح طرازا مازدا 2 لأول مرة في السوق المحلية؛ ويتوفر بالمعارض من خلال 3 فئات.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار مازدا منذ 2013 وحتى الآن:

التطور في أسعار مازدا خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية

مسلسل

السيارة

2013

2014

2015

2016

2017

الفرق بين أقدم وأحدث سعر

معدل التغير %

1

مازدا 3

159

159

177

238

397

238

150

2

مازدا 2

-

-

-

182

291

109

60


"نيسان" تضاعف أسعار "صني" و"قاشقاي"

ارتفعت أسعار نيسان صني خلال الفترة بين 2014 و2017 بنسبة 100% لتصل إلى 220 الف جنيه حاليا مقابل 110 ألف خلال 2013؛ كما ارتفعت نيسان قاشقاي بمعدل 124% لتصل إلى 425 ألف جنيه مقابل 190 ألف بزيادة 235 ألف جنيه.

وسجلت نيسان جوك ارتفاعا بواقع 108 ألف جنيه لتصل إلى 285 ألف مقابل 177 الف؛ بزيادة 61% كما ارتفعت نيسان سنترا من 175 ألف جنيه خلال 2015 إلى 291 ألف خلال العام الجاري بزيادة 116 ألف جنيه؛ تعادل 66% من السعر الأصلي.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار سيارات نيسان منذ 2014 وحتى الآن.

التطور في أسعار نيسان خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية

مسلسل

السيارة

2014

2015

2016

2017

الفرق بين أقدم وأحدث سعر

معدل التغير %

1

صني

110

119

127

220

110

100

2

قاشقاي

190

235

258

425

235

124

3

جوك

177

181

235

285

108

61

4

سنترا

-

175

166

291

116

66


زيادات "تويوتا" تتجاوز 800 ألف جنيه

سجلت العلامة اليابانية تويوتا ارتفاعا في الاسعار خلال الفترة بين 2013 و2017 تتراوح بين 215 و824 ألف جنيه؛ بنسب مئوية تتراوح بين 146 و266%.

وسجلت تويوتا فورتشنر أعلى نسبة ارتفاع لتصل إلى 1,1 مليون جنيه مقابل 310 ألف خلال 2013؛ فيما سجلت تويوتا فورتشنر أقل نسبة ارتفاع لتصل إلى 455 ألف جنيه مقابل 185 ألف.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار سيارات تويوتا منذ 2013 وحتى الآن.

التطور في أسعار تويوتا خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية

مسلسل

السيارة

2013

2014

2015

2016

2017

الفرق بين أقدم وأحدث سعر

معدل التغير %

1

كورولا

185

189

191

235

455

270

146

2

ياريس

140

140

146

186

355

215

153

3

أوريس

190

190

204

250

500

310

163

4

C-HR

-

-

-

-

587

-

-

5

أفانزا

151

151

162

210

375

244

148

6

فورتشنر

310

310

393

465

1134

824

266


"لانسر" و"باجيرو" ترتفعان بـ 90%

ارتفعت اسعار السيارة ميتسوبيشي لانسر خلال الفترة بين 2013 و2017 بواقع 90% بزيادة قدرها 130 ألف جنيه لتصل إلى 275 ألف مقابل 145 ألف خلال 2013.

وكذلك ارتفعت ميتسوبيشي باجيرو بنسبة 93% مسجلة زيادة قدرها 771 ألف جنيه لتصل إلى 1,6 مليون جنيه مقابل 829 ألف في 2013.

واختفت خلال الشهور الماضية العديد من طرازات العلامة اليابانية ومنها ميتسوبيشي أتراج. ويتوقع اختفاء لانسر أيضًا من المعارض خلال الشهور القادمة؛ بعد توقف التوريدات من الشركة الأم؛ حيث ترتكز مبيعات السيارة حاليا على المخزون المتواجد لدى الوكيل والموزعين من توريدات سابقة.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار ميتسوبيشي منذ 2013 وحتى الآن.

التطور في أسعار ميتسوبيشي خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية

مسلسل

السيارة

2013

2014

2015

2016

2017

الفرق بين أقدم وأحدث سعر

معدل التغير %

1

ميتسوبيشي لانسر

145

150

147

180

275

130

90

2

ميتسوبيشي باجيرو

829

829

640

810

1600

771

93



أسعار سوزوكي ألتو تنمو بـ 129% منذ 2013

ارتفعت اسعار السيارة اليابانية سوزوكي ألتو خلال الفترة بين 2013 و2017 بما يعادل 129% بقيمة 79 ألف جنيه؛ لتصل إلى 140 ألف حاليا مقابل 61 ألف خلال 2013.

وكذلك ارتفعت سوزوكي ارتيجا بنسبة 78% بين عامي 2015 و2017، كما ارتفعت سوزوكي SX4 بنسبة 103%؛ كما قفز سعر سويفت درايز بمعدل 102% وسياز بمعدل 126%، وفيتارا بنسبة 65%.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار سوزوكي منذ 2013 وحتى الآن.

التطور في أسعار سوزوكي خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية

مسلسل

السيارة

2013

2014

2015

2016

2017

الفرق بين أقدم وأحدث سعر

معدل التغير %

1

ألتو

61

61

59

85

140

79

129

2

ارتيجا

-

-

129

182

230

101

78

3

SX4

-

-

170

170

345

175

103

4

بالينو

-

-

-

-

320

-

-

5

سويفت

-

-

-

-

250

-

-

6

سويفت درايز

-

-

109

155

220

111

102

7

سياز

-

-

124

175

280

156

126

8

فيتارا

-

-

-

261

430

169

65


316 ألف جنيه نموًا بأسعار هوندا سيفيك.. و295 ألف لـ"سوبارو XV"

سجلت السيارة اليابانية هوندا سيفيك نموًا في أسعراها بقيمة 316 ألف جنيه لتصل إلى 514 الف حاليا مقابل 198 الف خلال 2013؛ بمعدل ارتفاع 160%. ويلاحظ من تطور أسعار السيارة خلال فترة المقارنة أنها تدرجت في الارتفاع خلال أعوام 2014 و2015 لتسجل 191 ألف و208 ألف على التوالي؛ لكنها قفزت خلال 2016 إلى 295 ألف ثم إلى 514 ألف خلال العام الجاري.

أما سوبارو XV فارتفعت بقيمة 295 ألف جنيه خلال الفترة بين عامي 2013 و2017؛ لتصل إلى 490 ألف جنيه مقابل 195 ألف في 2013؛ بمعدل ارتفاع 151%.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار هوندا وسوبارو منذ 2013 وحتى الآن.

التطور في أسعار هوندا وسوبارو خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامتين التجاريتين

مسلسل

السيارة

2013

2014

2015

2016

2017

الفرق بين أقدم وأحدث سعر

معدل التغير %

1

هوندا سيفيك

198

191

208

295

514

316

160

2

هوندا CRV

-

-

-

-

800

-

-

3

سوبارو XV

195

200

208

290

490

295

151



177% نموًا لأسعار فورد فيوجن.. و160% لـ"كوجا"

سجلت السيارة فورد فيوجن ارتفاعا في الاسعار بنسبة 177% خلال الفترة بين 2014 و2017؛ لتصل إلى 680 ألف جنيه مقابل 245 ألف بزيادة 435 ألف جنيه.

وكذلك ارتفعت فورد كوجا بواقع 160% بزيادة تقدر بـ 409 ألف جنيه لتسجل 664 ألف مقابل 255 الف خلال 2015، كما ارتفعت فورد فوكاس بواقع 235 الف بنسبة نمو 142% لتصل 400 ألف جنيه حالياً.

وقفز سعر فورد فيست بواقع 70% ليصل إلى 225 ألف جنيه مقابل 134 ألف.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار سيارات فورد.

التطور في أسعار فورد خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية

مسلسل

السيارة

2014

2015

2016

2017

الفرق بين أقدم وأحدث سعر

معدل التغير %

1

فوكاس

165

210

260

400

235

142

2

فيوجن

 

245

375

680

435

177

3

فيستا

134

163

185

225

91

70

4

كوجا

-

255

400

664

409

160

5

إيكو سبورت

-

-

-

389

-

-

6

جراند سي ماكس

-

-

-

545

-

-

 

أسعار "أفيو" و"لانوس" تنمو بأكثر من 100%

سجلت شيفروليه أفيو ارتفاعا في الأسعار بواقع 103 ألف جنيه خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة نمو 108% لتصل إلى 197 ألف جنيه مقابل 95 ألف؛ كما ارتفعت شيفروليه لانوس بواقع 113% بزيادة 84 ألف جنيه لتسجل 158 ألف مقابل 74 ألف خلال 2013.

وارتفعت شيفروليه أوبترا من 117 ألف جنيه خلال 2013 إلى 215 ألف جنيه حاليا بزيادة تصل إلى 98 ألف جنيه بنسبة نمو 84%، كما ارتفعت شيفروليه كروز بقيمة 140 الف حنيه بزيادة 88% لتصل إلى 299 ألف جنيه مقابل 159 ألف.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار سيارات شيفروليه الملاكي منذ 2013 وحتى الآن.

التطور في أسعار شيفروليه خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية

مسلسل

السيارة

2013

2014

2015

2016

2017

الفرق بين أقدم وأحدث سعر

معدل التغير %

1

شيفروليه أفيو

95

102

107

132

197

103

108

2

 شيفروليه لانوس

74

78

84

105

158

84

113

3

شيفروليه أوبترا

117

117

121

149

215

98

84

4

شيفروليه كروز

159

159

150

196

299

140

88



299 ألف جنيه ارتفاعًا لـ"إنسيجنيا".. و270 ألف لـ"كاسكادا"

سجلت أوبل إنسيجنيا ارتفاعا في الأسعار بقيمة 299 ألف جنيه خلال الفترة بين 2013 و2017؛ ليصل سعرها إلى 569 ألف جنيه مقابل 270 ألف؛ بنسبة ارتفاع 111%؛ كما ارتفعت أوبل كاسكادا بواقع 270 ألف جنيه خلال الفترة بين 2015 و2017 لتسجل ارتفاعا بمعدل 75%.

وارتفعت أوبل كورسا من 137 ألف جينيه الى 295 ألف بنسبة نمو 115%، كما سجل سعر أوبل استرا ارتفاعا بواقع 78% ليصل إلى 365 ألف جنيه مقابل 205 ألف.؛ بزيادة 160 ألف جنيه.

وارتفعت أوبل آدم من 164 ألف جنيه خلال 2015 إلى 349 ألف خلال العام الجاري؛ بزيادة 185 ألف جنيه؛ كما سجلت موكا ارتفاعا بـ 79 ألف جنيه بين عامي 2016 و2017.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار سيارات أوبل منذ 2013 وحتى الآن.

التطور في أسعار أوبل خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية

مسلسل

السيارة

2013

2014

2015

2016

2017

الفرق بين أقدم وأحدث سعر

معدل التغير %

1

إنسيجنيا

270

270

295

385

569

299

111

2

كورسا

137

153

156

205

295

158

115

3

أسترا

205

205

200

260

365

160

78

4

ميريفا

-

-

180

235

349

169

94

5

آدم

-

-

164

200

349

185

113

6

كاسكادا

-

-

359

430

629

270

75

7

موكا

-

-

-

330

409

79

24



2,6 مليون جنيه ارتفاعا في أسعار BMW 740i

شهدت أسعار طراز BMW 740i  خلال الفترة بين 2013 و2017 ارتفاعا بمقدار 2,6 مليون جنيه لتصل إلى 3,8 مليون جنيه مقابل 1,2 مليون؛ بزيادة 221%.

وشهدت أسعار طرازات العلامة الألمانية الأخرى ارتفاعات تتراوح بين 195 و822 ألف جنيه؛ بنسب زيادة تراوحت بين 46 و123%.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار طرازات BMW  منذ 2013 وحتى الآن

التطور في أسعار BMW  خلال 5 سنوات.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية

مسلسل

السيارة

2013

2014

2015

2016

2017

الفرق بين أقدم وأحدث سعر

معدل التغير %

1

118i

298

288

346

346

555

257

86

2

318i

 

 

 

425

620

195

46

3

320i

412

415

405

405

810

398

97

4

520i

588

598

545

760

1050

462

79

5

528i

698

698

725

725

1250

552

79

6

535i

828

828

848

848

1500

672

81

7

218i

-

-

-

-

870

 

-

8

330i

-