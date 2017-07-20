الأهلي للتنمية تبدأ إجراءات الاستحواذ على سيجما كابيتال

شركة الأهلى للتنمية والاستثمار

مصطفى طلعت



وقعت شركة الأهلي للتنمية والاستثمار، مذكرة تبادل معلومات مع شركة سيجما كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، كأولى إجراءات الاستحواذ على الأخيرة.



وقالت "الأهلي للاستثمار"، في بيان منشور على شاشات التداول، اليوم الخميس، إن توقيع المذكرة جاء تمهيداً لبدء عملية الدراسات الفنية والفحص النافي للجهالة ودراسة القيمة العادلة بين الشركتين.



كان مجلس إدارة شركة الأهلي قد وافق مؤخراً على الاستحواذ على سيجما كابيتالـ من خلال مبادلة أسهم في رأس مال شركة الأهلي للتنمية والاستثمار.