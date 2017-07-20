إجراء القرعة التكميلية لقطع أراضي الإسكان المتميز.. الثلاثاء

مصطفى مدبولى 112233

بدور إبراهيم



أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم، الثلاثاء المقبل، الموافق 25/7/2017، إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع أراضي الإسكان المتميز (المرحلة التكميلية الثانية)، والسابق التقدم لحجزها خلال الفترة من (26/3/2017 : 6/4/2017)، بمدن: بدر، والعاشر من رمضان، و6 أكتوبر.



وقال المهندس طارق السباعي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشؤون التجارية والعقارية، إنه سيتم إجراء القرعة لمسلسل 1، شمال الحي المتميز شرق، بمدينة بدر، ولمسلسل 1، بالمجاورة 2 بالحي رقم 27، والمجاورة 3 بالأحياء (18، 20، 31)، والمجاورة 4 بالحيين (17، 27)، والمجاورة 5 بالحي رقم 19، بمدينة العاشر من رمضان، ولمسلسل 1، شمال طريق وصلة دهشور الجنوبية بجوار السكة الحديد بمدينة 6 أكتوبر، وذلك في إستاد المقاولون العرب.



وأضاف نائب رئيس الهيئة للشؤون التجارية والعقارية أنه على الراغبين في الحضور التواجد من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً، وذلك لإجراء عملية تسجيل الحضور، وسيتم غلق الأبواب في تمام الساعة 12 ظهراً للبدء في إجراءات القرعة العلنية، والسماح لحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز، موضحاً أنه بالنسبة لمن لم يوفقوا في القرعة العلنية يتم رد مقدم الحجز السابق سداده اعتباراً من يوم الأربعاء 2/8/2017 لدى فرع البنك السابق سداد جدية الحجز به، أو فتح حساب مميز لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إليه العائد المقرر مع التمتع بمزايا عديدة.



وأشار إلى أنه سيتم إعلان نتيجة القرعة بموقعي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان، وجهاز المدينة المختص، وفرع البنك بالمدينة.