الخروج من إعلام مأزوم

بعد أن اتخذ مكانه فى العقد الماضى بين السماوات المفتوحة، من خلال عشرات القنوات!! وبتكلفة باهظة.. إذ بالإعلام المصرى يكتشف أنه كالطائر الذى لم ينبت ريش جناحيه بعد.. عاجز عن التحليق مع من سبقه أو تلاه من فضائيات مشابهة.. لا تعانى مثله.. قصوراً فى التحديث، والتطوير.. ومن غياب الوضوح السياسى.. ليصبح الإعلام المصرى المأزوم هو العلة والسبب لما آلت إليه الحال.



إن تبادل ثلاثة وزراء للإعلام، فى أقل من عام.. أمر يدعو للقلق على وزارة سيادية تتصل بعقل ووجدان المواطن.. خاصة أنه لم يسبق لها أو لمثيلاتها من الوزارات السيادية أن تعرضت لمثل هذا الارتباك على مستوى قياداتها أو فى أوساط العاملين بها، الأمر الذى يشير إلى أزمة فى الإعلام.. تتعداه إلى غيره من المواقع والتوجهات.. بحكم اتصال «الإعلام» بمناح عديدة من العمل العام.



هل يمكن القول.. والحال كذلك، إن الإعلام المصرى.. سيئ الحظ، لغياب من كان يمسك فى يده.. بخيوطه وتفاصيله، أم أنه أصبح حالة ميئوساً منها جراء الهابطين عليه من خارجه.. بينما أهله يتفرجون.. والغصة فى حلوقهم.. وهل قدر للجمهور المصرى أن يواصل تلقيه لتلك الرسائل الإعلامية المتناقضة pluralism، تصيب العقل الجمعى للأمة بالتلوث، مثلما تؤدى به المدخلات الإعلامية المتملصة إلى التعتيم والتشويش Tarnishing، وهل يمكن إرجاع تلك الظاهرة الإعلامية المزمنة إلى أوتوقراطية الحكم منذ 1952، أم لتعدد وتضارب السياسات الاقتصادية والاجتماعية، أم لعدم وضوح الرؤية السياسية لدى الإعلاميين، تلقينا.. وأداء، أم لأسباب بيروقراطية نشأت لطول بقاء القيادات فى مواقعها.. نتج عنها غياب الخلق والتجديد والابتكار.. لصالح قوة المركز.. الأمر الذى أفشل تجربتين سابقتين لإلغاء وزارتى الإعلام و(الثقافة) عامى 1969، 1980، على أن يباشر المتخصصون من الإعلاميين و(المثقفين).. واجباتهم من خلال مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون، و(المجلس الأعلى للثقافة)، ولكن البيروقراطية تمكنت فى المرتين وفى عهدين مختلفين.. من إجهاض هذه الفكرة (اللامركزية).. ولا تزال، ليستأثر البيروقراطيون من أهل الثقة.. بالتخطيط والإدارة، يمارسونها من خلال التجربة والخطأ.. فى غير بحيرتهم أو ميدانهم، وهم فى ذلك استثناء عن باقى الوزارات السيادية الأخرى.. التى يتولى أبناؤها.. قيادتها وتسيير أمورها بالكفاءة المتخصصة المرجوة فى مثل هذه المواقع الحيوية التى تتصل بالمصالح العليا للبلاد.



إن الأمر.. أبعد ما يكون فحسب عن ديون متراكمة.. أو عمالة زائدة أو عدم الجدوى الاقتصادية لبنية أساسية لم يكن لها أولويات ملحة، أو حتى بالنسبة لكفاءات مهدرة.. أو أخرى هاربة للخارج لتتوهج فى قنوات أخرى.. إنما الأمر يتصل أساساً ببناء أجيال جديدة.. خلقت لغير زمان ولى وانقضى.. لم يعد فيه مكان لإعلام يكيل المديح الذى يقتل أصحابه، أو لإعلام متملص من مناقشة القضايا الحرجة والدقيقة لبلاده، أو لاحتكار شرائح محدودة للشاشة والميكروفون والصحافة.. دونما تمثيل للرأى الآخر، أو لفتح الخزائن والامتيازات للمحاسيب فى الإعلان، والدراما.. إلخ.. حتى بات المشاهد أو المستمع أو القارئ للمنظومة الإعلامية.. يفزع لفرط هذا الازدحام غير الصحى لكل تلك الصفقات والمصالح المتصارعة أو المتحالفة داخل أروقتها ودهاليزها.. بينما الرسالة الإعلامية تراوح مكانها بلا أدنى حركة للأمام.



إن المنظومة الإعلامية، لا يجب وهى ذات تاريخ ممتد عريق من العوار، أن تكون أسيرة.. لأتوقراطية حاكم وتنقلاته.. مهما علا مقامه، أو أن تكون مرهونة لشخص.. مهما تميزت كفاءته أو تم ترفيع منصبه، أو أن توكل مسئولياتها لمجهولين، حتى لو كانوا من أهل الثقة «الجدد»، أو أن يحتكرها لنفسه.. الحزب الواحد.. وبطانته ومريديه، ولا أن تلجأ إلى نشر أو حجب معلومة دون أخرى.. ففيض المعلومات لا يتوقف عن التدفق من كل حدب وصوب، كما أن من الواجب توجيهها لكل شرائح المجتمع، كل على قدر استيعابه من التثقيف، والترفيه، والتعليم.. إلخ، عندئذ فقط.. يمكن للإعلام، أن يكون مجدياً... وليس عبئاً، وأداة للتنوير.. لا للتخلف، وأن يكون منافساً لنظرائه.. غير تابع لهم، وأن يتواصل مثل حجر الأساس، مع مختلف الأهداف التنموية للمجتمع.. حين يتلقاها فى صورتها النظرية الأولى.. فيعيد إنتاجها إعلامياً.. لتحقق المشاركة الشعبية المتجاوبة معها، وأن يكون المكون السياسى.. ركناً أساسياً.. لما يعرف بالإعلام السياسى، حيث إن فقدان التواصل السياسى من القمة إلى أسفل.. وهى مهمة إعلامية فى المقام الأول - يعنى فقدان المتلقى لمصداقية الإعلام، وللسياسة معاً.. ليبحث عن مبتغاه عندئذ لدى الآخرين بعدما يكون قد انفصل عن روافده الرئيسية التى سوف تفقد بدورها مشاركة مواطنيها لها.. وليصبح الكل خاسراً فى النهاية.



ولتجنب ذلك، من المهم تفعيل ديمقراطية المشاركة فى الإعلام والتثقيف عبر مجالسها العليا المتخصصة، المهدرة طاقاتها منذ عقود، والمفتقدة لآليات التنفيذ التى تضع توصياتها «الاستشارية المجهضة».. موضوع التنفيذ والتطبيق.



وعن أهمية الإعلام فى عملية الإصلاح السياسى.. عبر تشكيله للوعى الاجتماعى عامة.. والوعى السياسى خاصة.. يقترح مفكرون اجتماعيون. بعض ما يفّعل دور الإعلام فى بناء واقع عربى جديد.. موجزه ما يلى:



(1) رسم خرائط معرفية للاتجاهات الأيديولوجية فى الأمة.

(2) تبنى موقف رشيد من ثلاثية.. «الماضى» ذلك «بالدراسة العلمية لتراثه».. و«الحاضر» ذلك بدراسة تكاملية لمنهجه.. لا تفصل بين السياسة والاجتماع والثقافة مع التركيز على السلبيات، وتسمية الظواهر بأسمائها.. و«بالمستقبل».. ذلك من خلال استشرافه فى ضوء المتغيرات فى بنية المجتمع العالمى «المعرفى».

(3) حصر مشكلات التواصل الثقافى مع الغرب.



قديماً.. قال «جوبلز» أشهر قادة الدعاية الفاشيست فى القرن العشرين.. إذا أردت أن يصدقك الناس، اكذب، ثم اكذب ثم اكذب.. إلى أن يقتنع الناس أنك تقول الحقيقة، وهو إن كان هذا ما درج عليه من يومها إلى الآن خبراء الدعاية والإعلام فى العالم الثالث.. إلا أنه لم يعد صالحاً فى عالم «المعرفة»، حيث تنكسر الأكاذيب على نفسها.. فلا يتبقى غير الحقيقة الخالصة.. للخروج من الإعلام المأزوم.

