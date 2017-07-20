وصول ومغادرة 4316 راكبًا بموانئ البحر الأحمر

مواني البحر الأحمر

نادية صابر



صرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن ميناء سفاجا يستعد -اليوم الخميس- لاستقبال السفينتين مسرة والنوى اكسبريس، وعلى متنها 293 راكبًا و60 شاحنة بضائع، و5 شاحنات عفش ركاب، و16 سيارة.



وتغادر السفينتين القاهرة وعمان وعلى متنهم 1695 راكبًا و30 شاحنة بضائع، و3 شاحنات عفش ركاب، و62 سيارة.



وشهد الميناء -أمس- استقبال السفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 58 راكبًا، و47 شاحنة و8 سيارات، وغادرت السفينتين النوى اكسبريس وبوسيدون اكسبريس وعلى متنهم 983 راكبًا و78 شاحنة بضائع و12 سيارة.



على جانب آخر، شهد ميناء الغردقة استقبال العبارة الرياض وعلى متنها 324 راكبًا و51 شاحنة، ومغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 313 راكبًا و51 سيارة.



وفى نفس السياق، يستعد ميناء نويبع لاستقبال السفينة سينا وعلى متنها 413 راكبًا و10 برادات و4 تريلات و5 سيارات و2 باص جيت، بينما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينة سينا وعلى متنها 237 راكبًا و15 براد و3 تريلات، و16 سيارة، ومغادرة السفينة سينا وعلى متنها 25 براد و 15 تريلا.