صعود جماعى للبورصة بمستهل تعاملات الخميس

صعود البورصات

مصطفى طلعت



ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بصورة طفيفة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، وصعد المؤشر الرئيسي "egx30" بنسبة 0.46% ليصل إلى مستوى 13770 نقطة، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70، بشكل هامشي بنسبة 0.54% إلى 671 نقطة، وامتد الصعود إلى مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.42% ليصل إلى 1549 نقطة.



يشار إلى أن البورصة أنهت تعاملات جلسة أمس الأربعاء على هبوط جماعي طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية، وهبط المؤشر الثلاثيني بنسبة 0.08% إلى 13707 نقاط، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.25%، ليصل إلى 667 نقطة، وامتد التراجع إلى المؤشر الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%، عند مستوى 1543 نقطة.