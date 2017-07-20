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اقتصاد وأسواق
10350 جنيهًا سعر تذكرة حج القرعة العام الحالي
الخميس 20 يوليه 2017 09:40 ص
منى تستعد لأول أيام الحج
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منى تستعد لأول أيام الحج
هاجر عمران
قال شريف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية: إن أسعار تذاكر حج القرعة هذا العام تبدأ من ١٠٣٥٠ جنيها، بينما تبدأ أسعار تذاكر الحج السياحي من ١٠٦٠٠ جنيه وحتى ١٦٤٠٠ جنيه شاملة الرسوم والضرائب.
وأوضح فى بيان، منذ قليل، أن الأسعار تختلف وتتصاعد فقط وفقا لعدد الأيام وتوقيت الحجز وكونها أياما مميزة.
وأضاف عزت أن الشركة طرحت سعه مقعديه تصل إلى ٦٣ ألف مقعد لنقل حجاج بيت الله الحرام تخصص منهم حوالى ٤٠ ألف مقعد بالأسعار المعلنة، والتى تبدأ من ١٠٣٥٠ جنيها، و٢٣ ألف مقعد لعملائها من راغبي الحج السريع الذين يمكنهم السفر على الدرجات السياحية ودرجات رجال الأعمال، حيث تتفاوت سعر التذكرة وفقًا للمدة والدرجة المطلوبة.
جدير بالذكر أن مصر للطيران ستبدأ تسيير أولى رحلاتها لموسم الحج من مطار القاهرة الدولي إلى المدينة المنورة يوم ٩ أغسطس المقبل.
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