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استثمار
نصر: الحكومة خصصت 90 مليارًا للحماية الاجتماعية
الخميس 20 يوليه 2017 01:35 ص
الدكتورة سحر نصر
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الدكتورة سحر نصر
أحمد الدسوقى
قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، إن الحكومة خصصت 90 مليار جنيه لشبكات الحماية الاجتماعية لتخفيف العبء على للفئات الأكثر احتياجاً.
وأشارت خلال لقائها ببرنامج مساء دى إم سى، إلى أنه من الطبيعى تأثر بعض الفئات بالإصلاح الاقتصادى، ولذلك تأتى أهمية برامج الحماية الاجتماعية.
وأكدت أهمية تحديث البيانات للمواطنين حتى يتسنى تحديد الفئات المستهدفة بعناية.
وقالت إن تحسين وضع الطبقة المتوسطة فى مصر على رأس أولويات الحكومة الحالية، مؤكدة أن الأوضاع ستتحسن قريبا.
سحر نصر
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