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مشروع قانون البنوك 1 من 4: توسيع مظلة رقابة المركزي لعدد كبير من الشركات
الخميس 20 يوليه 2017 01:30 ص
البنك المركزي المصري
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البنك المركزي المصري
كتب- محمد سالم
كشف مشروع قانون البنوك الجديد للبنك المركزي والجهاز المصرفي يونيو 2017، عن سعى المركزى لتوسيع مظلته الرقابية، لتضم بجانب الجهاز المصرفى كلا من: شركات الصرافة وتحويل الأموال، وشركات ضمان مخاطر الائتمان، وجهات منح الائتمان، وشركات الاستعلام الائتمانى والتصنيف الائتمانى، والشركات التى تقوم بخدمات التعهيد، بالإضافة للشركات والجهات العاملة فى مجال نظم وخدمات الدفع.
وألزم المشروع كل البنوك والجهات المخاطبة بتوفيق أوضاعها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به، مع إمكانية مدها بقرار من مجلس إدارة البنك المركزى إلى فترات أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات.
وتنفرد"المال" بنشر النص الكامل لمشروع القانون على 4 أجزاء
للاطلاع على نص المواد من 1 حتى 38
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