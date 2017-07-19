شعبة المستخلصين : 130 دولارًا غرامات تأخير يومية على الحاوية

أعدّت شعبة مستخلصى الجمارك، بغرفة تجارة الإسكندرية، مذكرة للدكتور مجدى عبد العزيز، وكيل أول وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك؛ بهدف إعادة النظر فى بعض الإجراءات المتبعة فى الدوائر الجمركية بهدف تخفيض مدة الإفراج الجمركى.

وأكد أحد أعضاء ومجلس إدارة الشعبة أن المذكرة تضمنت توضيحًا لقيام الخطوط الملاحية الأجنبية، بفرض غرامات تأخير على الحاوية الواحدة الواردة فى اليوم الواحد تبلغ نحو 130 دولارًا أمريكيًّا.





وأضاف أن هذه الغرامات والمصروفات فى بعض الأحيان يتم تبريرها من منطلق أن الإجراءات الجمركية بها تأخير، وأنه ينعكس عليهم، مما يؤدى لتأخيرهم ويعوق استكمال دورة عمل الحاويات.



