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كاريكاتير المال.. الوراق مصرية؟
الأربعاء 19 يوليه 2017 09:55 م
جزيرتا تيران وصنافير
أخر الأخبار
جزيرتا تيران وصنافير
المال- خاص:
بدأت أحداث الوراق أثناء تنفيذ حملة إزالة التعديات على أرض الدولة فى جزيرة الوراق ومنها تعديات على نهر النيل، إلى جانب تقنين الأوضاع عن بعض الأراضى بالجزيرة، وبلغ عدد قرارات الإزالة للتعديات على أرض الدولة بالجزيرة عدد 700 قرار.
وهاجم عدد من المتعدين على الأراضى قوات الأمن حيث استخدم الأفراد الخرطوش إلى جانب الحجارة، فبدأت بعد ذلك الاشتباكات، وأصيب من قوات الشرطة 8 ضباط بينهم اثنان برتبة لواء إلى جانب إصابة 29 فرد أمن وعاملا، ومن الأفراد المعتدين، وحالة وفاة إلى جانب 19 مصابًا من المدنيين.
يذكر أن مجلس النواب المصري وافق في جلسة عامة على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي تقر بسيادة المملكة على جزيرتي تيران وصنافير.
وفي وقت سباق اليوم، ناقشت لجنة الدفاع والامن القومي الاتفاقية في اجتماع مغلق، ثم رفعت تقريرها إلى هيئة مكتب المجلس، التي بدورها حددت جلسة عامة للتصويت النهائي على الاتفاقية.
وصدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، بعد موافقة مجلس النواب عليها.
تيران وصنافير
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