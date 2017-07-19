إسماعيل: لا تحكموا على قانون البنك المركزي من نسخته الأولى

شريف اسماعيل 333

إزالة التعديات مستمرة .. والأراضي ملك الشعب



أ ش أ



أكد شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن قانون البنك المركزي الجديد لم يصل المجلس، و"يجب ألا نحكم على قانون من النسخة الأولى".



وأوضح إسماعيل في تصريحات صحفية قبل مغادرته مقر الهيئة العامة للاستثمار، أن البرلمان وافق علي مشروع قانون تقنين الأراضي، لافتا إلى أنه سيتم العمل به من الأسبوع المقبل.



وتابع أن القانون سيتح تقنين الأراضي للملتزمين بالإجراءات والضوابط، محذرا من أن غير الملتزمين بالضوابط سيتم سحب الأراضي منهم، مؤكدا أن الأوضاع التي تستوجب الإزالات "سنزيلها فورا" وأكد ان الإزالات لاتزال مستمرة وأن الأراضي ملك للشعب المصري.



