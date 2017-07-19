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بنـــوك
إسماعيل: لا تحكموا على قانون البنك المركزي من نسخته الأولى
الأربعاء 19 يوليه 2017 09:16 م
شريف اسماعيل 333
أخر الأخبار
شريف اسماعيل 333
إزالة التعديات مستمرة .. والأراضي ملك الشعب
أ ش أ
أكد شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء أن قانون البنك المركزي الجديد لم يصل المجلس، و"يجب ألا نحكم على قانون من النسخة الأولى".
وأوضح إسماعيل في تصريحات صحفية قبل مغادرته مقر الهيئة العامة للاستثمار، أن البرلمان وافق علي مشروع قانون تقنين الأراضي، لافتا إلى أنه سيتم العمل به من الأسبوع المقبل.
وتابع أن القانون سيتح تقنين الأراضي للملتزمين بالإجراءات والضوابط، محذرا من أن غير الملتزمين بالضوابط سيتم سحب الأراضي منهم، مؤكدا أن الأوضاع التي تستوجب الإزالات "سنزيلها فورا" وأكد ان الإزالات لاتزال مستمرة وأن الأراضي ملك للشعب المصري.
البنك المركزى
شريف اسماعيل
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