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سيـــاســة
الصحة: مصرع وإصابة 7 مواطنين إثر انقلاب سيارة بالبحيرة
الأربعاء 19 يوليه 2017 08:44 م
حوادث انقلاب سيارة
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حوادث انقلاب سيارة
أحمد صبرى
أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، عن وفاة 6 مواطنين وإصابة آخر إثر انقلاب سيارة بطريق محور روض الفرج الضبعة عند الكيلو 180 اتجاه القاهرة بمحافظة البحيرة.
وأشار الدكتور أحمد الأنصارى، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، إلى أنه فور وقوع الحادث تم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف مجهزة كانت فى موقع الحادث، خلال 4 دقائق فقط فور إبلاغ الهيئة بالحادث.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم نقل حالات الوفاة إلى مستشفيات وادى النطرون المركزى، وجراحات اليوم الواحد، فيما تم نقل المصاب إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد، لافتا إلى أنه يعانى من نزيف بالبطن، مؤكدا أنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة.
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