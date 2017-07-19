أجندة الأحداث السياسية الخميس 20-7

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



وزراء وحكومة

يرأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، غدًا، اجتماع الحكومةً الأسبوعي، لمناقشة عدد من الملفات والتقارير الأمنية والاقتصادية، ومن المقرر أن يستعرض إسماعيل معدلات إزالة التعديات على أراضي الدولة، وآخر تطورات إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.



نقابات ومجتمع مدني وحركات

ينظم مشروع التحرير لاونج جوته، غدا الخميس، الساعة السادسة مساء، ندوة لمناقشة أخلاقيات العمل الإعلامي بعنوان "ما بين النظرية والتطبيق" وقانون العمل الإعلامي وكيفية الحفاظ على الموضوعية والعلاقة بين مناهج التشريعات في كليات الإعلام ومدى تطبيقها على أرض الواقع.



ويتحدث خلال الندوة كل من: المحامي إيهاب سلام خبير التشريعات الإعلامية والتدريب ومحام وخبير قانوني متخصص في مجال التشريعات الإعلامية، وعبدالبصير حسن مراسل بهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي بالقاهرة ولندن وعمل مراسلا ومترجما بعدة قنوات ووسائل إعلامية مختلفة من بينها اتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري ووكالة الأنباء الصينية وشبكة الجزيرة الإخبارية ووكالة أنباء رويترز.



وتأتي الندوة في إطار برنامج أكاديمية الإعلام الذي يطلقه مشروع التحرير لاونج جوته هذا العام، ويتضمن مجموعة من ورش العمل التي تهدف إلى تنمية مهارات الإعلاميين وطلبة كليات الإعلام، إلى جانب مجموعة من الندوات والفعاليات التي تلقي الضوء على قضايا إعلامية هامة.



ينطلق غدا الخميس، مؤتمر دعم وتطوير الزراعة بالوطن العربى بالتنسيق مع المجلس العربي الأفريقي للتكامل والتنمية، وقال الدكتور محمود الشريف رئيس حملة دعم وتطوير الزراعة بالوطن العربي، إن الحملة تتضمن دعم فكرة الزراعات النظيفة بالوطن العربي، من خلال الاهتمام بالمنتجات الاورجانيك الخالية من الكيماويات، والهدف من الحملة الحفاظ على صحة الإنسان والبيئة، ودعم الاستثمار المصري، مؤكدًا أن اللقاء يشمل التعريف بكل تفاصيل الحملة، وتدعم الحملة الأهداف التي تهتم بالإنسان وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي للأمام، وسيتم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع الخطوط الرئيسية للتعاون ونشر أهداف الحملة وتفعيلها والتي يأتي على رأسها الزراعات البيولجية النظيفة الخالية من المتبقيات الكيماوية ودعم وإنقاذ الاستثمار الزراعي في مصر.



جامعات

تنظم جامعة عين شمس حفلا لتكريم الفائزين بجائزة الجامعة التقديرية عن عام 2016 تحت رعاية الدكتور عبدالوهاب عزت رئيس الجامعة، الخميس، وسيتم تكريم كل من: الدكتور سيد الخولي القائم بأعمال عميد كلية التجارة ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، وذلك في مجال العلوم الاجتماعية، والدكتورة شادية قناوي الأستاذ المتفرغ بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب في العلوم الاجتماعية، والدكتور أحمد محمد سالم الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم في العلوم السياسية، والدكتور سمير يوشع الخميسي الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء بكلية العلوم في العلوم الأساسية، والدكتور إبراهيم الدميري الأستاذ المتفرغ بقسم الأشغال العامة بكلية الهندسة في العلوم الهندسيه، والدكتورة ناهد المحلاوي الأستاذ المتفرغ بقسم التصميم وهندسة الإنتاج بكلية الهندسة في العلوم الهندسية ، و الدكتور فتحي علي يونس الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية في العلوم التربوية، والدكتور إيفيلين سعيد عبدالله الأستاذ المتفرغ بقسم الاقتصاد المنزلي بكلية التربية النوعية في العلوم التربوية.



تبدأ فعاليات المؤتمر الدولي الأول، الذي تقيمه كلية التمريض بجامعة بنها بعنوان "التمريض فى الجيل الرابع .. التحديات والفرص"، غدا، وقالت الدكتورة هويدا صادق عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر: إن هذا المؤتمر الرابع الذي تعقده الكلية، وفي نفس الوقت يعد المؤتمر الدولي الأول الذي تعقده تمريض بنها، ويأتى مواكبا للتغيرات التي تشهدها مهنة التمريض واستكشاف الفرص والتحديات لممارسات مهنة التمريض في وضعها الحالي والمستقبلي، كما يناقش المؤتمر متطلبات الإدارة والتعليم والبحوث في الجيل الرابع من خلال استعراض 33 بحثا علميا في 6 جلسات بمشاركة 10 جامعات ومعاهد تمرض مصرية ووممثلين عن وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الرعاية الصحية، ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور السيد يوسف القاضي رئيس جامعة بنها، والدكتور هشام أبوالعينين نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.



محاكم وقضايا

تنظر الدائرة الأولى مفوضين، بمحكمة القضاء الإداري، في مجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة غدا، الدعوى 21874 لسنة 71 ق المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا والتي تطالب بسحب قلادة النيل التي منحت للدكتور محمد البرادعي ، واختصمت الدعوى، التي حملت رقم ٢١٨٧٤ لسنة ٧١ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ومحمد البرادعي، ونصت على أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أصدر قرارا بمنح البرادعي قلادة النيل بعد حصوله على جائزة نوبل مناصفة مع وكالة الطاقة الذرية ودون أن يقدم خدمات جليلة للوطن.



وأضافت الدعوى، أن تلك القلادة هي من أرفع الأوسمة التي تمنحها الدولة المصرية، وتعطى من منحت له مزايا مادية وأدبية كبيرة، ومنها أن يأتي في البروتوكول قبل رئيس الوزراء ويستقبل في صالة كبار الزوار في المطارات ، وأشارت إلى أنه "بعد تقدم البرادعي بإستقالته من منصبه كنائب لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، وسفره إلى خارج البلاد في وقت تخوض فيه الدولة المصرية حربا شرسة ضد الإرهاب، وكانت تلك الإستقالة بمثابة مكافئة لأعداء الوطن في الداخل والخارج، وهو الأمر الذي كان مخطط له بين البرادعي وجهات خارجية بغرض إحراج الدولة المصرية في المحافل الدولية".