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اقتصاد وأسواق
الزراعة والري يعقدان اجتماع اللجنة التنسيقية العليا
الأربعاء 19 يوليه 2017 07:25 م
الزراعة والرى يعقدان اجتماعا تنسيقيا
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الزراعة والرى يعقدان اجتماعا تنسيقيا
المال- خاص:
عقدت اللجنة العليا المشتركة بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعها الدوري، بحضور والدكتور محمد عبدالتواب نائب وزير الزراعة لشئون استصلاح الأراضي, واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية, والدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية، والدكتور رجب عبدالعظيم وكيل وزارة الموارد المائية والري, وعدد من قيادات الوزارتين، وذلك لبحث ومتابعة التنسيق في الموضوعات المشتركة بين الوزارتين.
وخلال اللقاء استعرض محافظ الإسماعيلية بعض المشكلات والقضايا التي تحتاج إلى اتخاذ قرارات وحلول جذرية، وتمت مناقشة المعوقات التي تواجه الاستصلاح بجمعية الكفاح واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة التأهيل والصيانة، حيث تقرر قيام لجنة من الري والزراعة والمحافظة، بالمعاينة على الطبيعة لحصر المشاكل، ووضع الحلول الفورية لحسمها بما يضمن توفير المياه للمزارعين.
وناقش الاجتماع مسألة إيجاد حلول لتعديات بعض المنتفعين، وعرض لحصر مخالفات الأرز من خلال الأقمار الصناعية وتم الاتفاق على تفعيل آليات التعاون والتنسيق في حصر مخالفات الأرز وتحصيل غرامات تبديد المياه.
كما ناقش نهو مشروعات البنية الأساسية لمناطق الاستصلاح المتوقفة منذ سنوات فيما يخص مجالات الري والزراعة والتي تسهم في زيادة الإنتاجية الزراعية وتم الاتفاق على سرعة نهوها وفقاً لقرارات مجلس الوزراء, كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين المركز القومي لبحوث المياه والمعاهد البحثية التابعة لوزارة الزراعة والجامعات، وذلك لاستمرار آليات التعاون البحثي لتقييم تجربة القمح بالتبريد.
الري
وزارة الزراعة
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