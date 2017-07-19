وائل جسار يقوم بجولة غنائية عربية

يقوم النجم اللبناني وائل جسار، فى الفترة الحالية، بنشاط فني كبير وجولة غنائية في معظم أنحاء الوطن العربي بمصر ولبنان والمغرب والجزائر؛ للترويج لأعماله الغنائية الجديدة، وكان آخرها "استقالة حبي" و"وبتسأليني".





حيث يحيي جسار حفلًا غنائيًّا كبيرًا بالجزائر أيام 24 و25 و26 يوليو الحالي، ليطير بعدها إلى تونس، ثم إلى في دول عربية أخرى.



