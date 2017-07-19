EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
ثقافة وفنون
وائل جسار يقوم بجولة غنائية عربية
الأربعاء 19 يوليه 2017 07:24 م
وائل جسار 556
أخر الأخبار
وائل جسار 556
أحمد حمدي
يقوم النجم اللبناني وائل جسار، فى الفترة الحالية، بنشاط فني كبير وجولة غنائية في معظم أنحاء الوطن العربي بمصر ولبنان والمغرب والجزائر؛ للترويج لأعماله الغنائية الجديدة، وكان آخرها "استقالة حبي" و"وبتسأليني".
حيث يحيي جسار حفلًا غنائيًّا كبيرًا بالجزائر أيام 24 و25 و26 يوليو الحالي، ليطير بعدها إلى تونس، ثم إلى في دول عربية أخرى.
يُذكر أن جسار أحيا حفلًا غنائيًّا بطابا الأيام الماضية بمصر، وشهد حضورًا جماهيريًّا كبيرًا وسافر بعدها إلى لبنان للغناء في طرابلس.
أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا