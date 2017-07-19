منتجو المواسير ينضمون لتعويضات عقود المقاولات

نادية صابر

أعلنت اللجنة المُشكّلة باتحاد الصناعات لبحث تعويضات شركات المقاولات عن فروق الأسعار فى المشروعات القائمة وفقًا لعقود مبرمة بين القطاعين العام والخاص، وبالتنسيق مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء، عن الاتفاق مع الشركات المنتِجة لكل أنواع المواسير، على تحديد قوائم سعرية خاصة بصناعة المواسير لتعويض منتجي وموردي كل أنواع المواسير وإدراجها ضمن أسس وضوابط التعويضات فى عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.





وكشف المهندس إسماعيل لقمة، عضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء ورئيس شعبة المواسير، عن إعداد الشعبة، والتى تضم منتجى كل أنواع المواسير، جداول خاصة بنسب الزيادات التى طرأت على منتجات المواسير المختلفة نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة بداية من تعويم الجنيه ورفع الدعم عن أسعار الوقود والمحروقات، فضلًا عن تأثير ارتفاع الدولار على الأسعار؛ وذلك لتحديد نسب تعويضات لمنتجي المواسير والمورّدين فى العقود المبرمة مع الحكومة اعتبارًا من مارس من العام الماضى وحتى يونيو 2017.





جاء ذلك خلال اجتماعٍ عقدته شعبة المواسير بمقر غرفة مواد البناء، بحضور منتجي المواسير وممثلي لجنة التعويضات وجهاز التعبئة العامة والإحصاء ورئيس لجنة الأسعار بشركة المقاولون العرب.





وأضاف "لقمة" أنه تم الاتفاق بين كل الشركات المنتجة لأنواع المواسير المختلفة بعد مناقشتهم واستعراضهم للزيادات التى طرأت على أسعار المواسير مع ممثلى جهاز التعبئة العامة والإحصاء بعمل دراسة بقائمة الأسعار والزيادات, مؤكدًا أنه سيتم إرسال تلك القائمة للعرض على اللجنة العليا للتعويضات وجهاز التعبئة العامة والإحصاء لدراستها واعتمادها لعمل جداول بنسب التعويضات لكل أنواع المواسير خلال أيام, لافتًا إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على إمداد جهاز التعبئة العامة والإحصاء بصفة دورية بأى تعديلات فى الأسعار؛ لوضعها ضمن النشرة الدورية التى يصدرها الجهاز فى حال حدوث تغير بالأسعار.





وأكد رئيس الشعبة أن التغيرات التى طرأت على الأسعار، بداية من ارتفاع الدولار وتحرير سعر الصرف وزيادة أسعار الوقود والمحروقات، تراوحت بين 120 و130%، وهو ما يستلزم ضم صناعة المواسير لتعويضات المقاولين وتعويض المنتجين عن تلك الزيادات.





ويمثل اتحاد الصناعات وغرفة مواد البناء بلجنة التعويضات كل من المهندس إسماعيل لقمة والمهندس هشام مدكور أبو العز عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارة غرفة مواد البناء.





حضر الاجتماعَ الشركات المصنّعة للمواسير بكل أنواعها, الصلب والفايبر والمواسير الخرسانية سابقة الاجهاد والمواسير الخرسانية باسطوانة صلب والبلاستيك والبروبلين ومواسير الزهر المرن والفخار.