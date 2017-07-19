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سيــارات
مصر للصناعات الهندسية ترصد 25 مليون جنيه لإنتاج هياكل السيارات
الأربعاء 19 يوليه 2017 06:34 م
تجميع سيارات 5
أخر الأخبار
تجميع سيارات 5
40-30 % تراجعًا بالطاقة الإنتاجية.. وتكلفة الإنتاج تتفاقم
أحمد عوض
ترصد شركة مصر للصناعات الهندسية، المتخصصة في صناعة هياكل السيارات، مبلغًا يتراوح بين 20 و25 مليون جنيه، لإنتاج هياكل السيارات لفئات "الملاكي والبيك آب"، ضمن إطار الخطة المستهدفة خلال العام المالي 2017/ 2018.
وأكد إيهاب مصطفى، رئيس مجلس إدارة "مصر للصناعات الهندسية"، أنه من المرتقب تصنيع منتجات جديدة من أجزاء هياكل السيارات لفئات "الملاكي" و"البيك آب"، على أن يتم توريدها لعدد من مصانع السيارات هى "جنرال موتورز ونيسان"، مضيفًا أنه يتم حاليًّا دراسة التوسع في خطوط الإنتاج لتصنيع منتجات جديدة، منها "الجنوط".
وأوضح، لـ"المال"، أن "مصر للصناعات الهندسية" تمكنت من فتح أسواق تصديرية جديدة بتصدير مكونات هياكل السيارات لعدد من الأسواق الأوروبية، وذلك تحت مظلة شركة جنرال موتورز GM، منوهًا بأن الشركة تسعى لعقد توقيع عقود تصديرية مع عدد من الشركات العالمية أبرزها "فولكس فاجن" لتصدير المكونات إليها.
وأشار إلى أن حجم الطاقة الإنتاجية لمصانع "مصر للصناعات الهندسية" شهد تراجعًا بنسبة تتراوح بين 30 و40%؛ لانخفاض حجم الكميات المورَّدة من مكونات السيارات إلى مصانع السيارات، موضحًا أن سوق السيارات تعاني تراجع المبيعات وزيادة حجم المخزون لدى العديد من الشركات، مما دفع مصانع السيارات لتقليل حجم الكميات المورّدة إليها من المكونات.
وتابع عن تفاقم أعباء شركات الصناعات المغذية للسيارات، بالتزامن مع إعلان "المركزي" قرارًا برفع أسعار الفائدة على الاقتراض بواقع 2% لتصل إلى 23%، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة أسعار الشحن وخدمات التشغيل، قائلًا: إن تكلفة الإنتاج شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة الماضية، وأن أسعار مكونات السيارات لم تشهد أي ارتفاع؛ بسبب رفض مصانع السيارات أي زيادات مرتقبة بأسعار المكونات، خاصة في ظل ركود مبيعاتها من السيارات.
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