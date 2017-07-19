الضرائب تخضع المدرسين لضريبة الأرباح غير التجارية

- تشمل التحقق من إجبار المدرسين للطلبة على الانضمام لحصصهم



كتبت مها أبوودن



أصدر عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، قرارا يتضمن التعليمات الخاصة بعمليات الحصر وتقدير الضريبة على المدرسين فى ظل خضوعهم لضريبة الأرباح غير التجارية.



واشتمل القرار على تعليمات يتم تطبيقها أثناء عمليات الحصر من بينها مناقشة مالك مركز الدروس الخصوصية؛ للتعرف على أعداد المدرسين، وعدد المواد التى يقومون بتدريسها، وعدد الحصص، وكذلك إجراء التحريات اللازمة، والحصول على معلومات من الطلبة حول أسعار الحصص وعددها.



كما اشتمل القرار على متابعة المنشورات الأسبوعية التى ينشرها المركز أو السنتر خلال الأسبوع للحصول على معلومات منها.



وتشمل التعليمات تنظيم زيارات للمدارس لمناقشة الطلاب، فيما إذا كان هؤلاء المدرسون يجبرونهم على الحصول على دروس خصوصية.



واشتملت التعليمات على أنه خلال عملية تقدير الضريبة تراعى الفروق فى أسعار الحصص بكل مادة، وبحسب شهرة المدرس وسمعته، فضلا عن اختلاف سعر الحصة بحسب المرحلة التعليمية، وبحسب عدد الطلاب فى كل حصة.



وننشر فيما يلى صورة من نص القرار الذى حصلت عليه (المال):

