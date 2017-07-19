رسميًّا.. محسن عادل نائبًا لرئيس البورصة

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بورصة وشركات
رسميًّا.. محسن عادل نائبًا لرئيس البورصة
الأربعاء 19 يوليه 2017 05:51 م
محسن عادل حديث
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محسن عادل حديث
أحمد علي
قرر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، تعيين محسن عادل نائبًا لرئيس البورصة المصرية بدءًا من اليوم ولمدة 4 أعوام مقبلة.
وهذا نص قرار رقم 1634 لسنة 2017 "يُعين السيد محسن عادل نائبًا لرئيس البورصة المصرية، بدءًا من اليوم ولمدة 4 سنوات مقبلة".
كانت "المال" نشرت صباح اليوم أن مجلس الوزراء سيصدر قرار تعيين محسن عادل نائبًا لرئيس البورصة المصرية خلال ساعات، وذلك عقب الاستقرار على تعيينه في المنصب.
يذكر أن مدة مجلس إدارة البورصة الحالي ستنتهي في الـ 6 من أغسطس المقبل، فيما تم انتخاب كل من: أحمد أبو السعد، وإيهاب السعيد، وشوكت المراغي لعضوية مجلس الإدارة الجديد عن الشركات العاملة، فيما سيفوز هاشم السيد بمنصب الشركات المقيدة بالتزكية، على أن تُجرى انتخابات مقعد بورصة النيل بين كل أحمد بهاء الدين، ومنصور البربري في الـ 24 من يوليو الجاري.
وشغل محسن عادل عدة مناصب في سوق المال كان أبرزها عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، والعضو المنتدب السابق لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار.
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