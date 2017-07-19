خبراء السيارات يطالبون الدولة بدعم الكهربائية

السيارات الكهربائية

شريف عيسى



أكد عدد من ممثلى وشركات الشركات على أن السوق المحلية يسلك مسارا مخالفا لما تشهده صناعة السيارات العالمية من تطورات، ففى الوقت الذى يتوجه مصنعى السيارات للتوسع فى صناعة السيارات الكهربائية كبديل لمصادر الوقود اﻷخرى، يسعى عدد من مالكى السيارات لتحويها للغاز الطبيعى بدلاً من البنزين.



كان هشام رضوان رئيس مجلس إدارة شركة غازتك، قد أعن فى تصريحات سابقة عن ارتفاع معدلات التحويل لنظم تشغيل السيارات للغاز طبيعي، بدلاً من البنزين بنسبة 250% ليصل متوسط اليوم إلى 35 سيارة يوميًا مقارنة بـ 10 قبل الزيادات فى الوقود.



وقال مدحت إسماعيل، مدير عام فولكس فاجن بالمصرية التجارية وأوتوموتيف، وكلاء فولكس فاجن وأودى، إن على الدولة الاطلاع على ما يحدث من تطورات فى صناعة السيارات على الساحة العالمية مع توجه إلى إنتاج سيارات تعمل بالكهرباء كبديل للبنزين والديزل.



وأشار إلى كبرى الدول المصنعة للسيارات كانت تطمح فى التحول كليا إلى صناعة سيارات كهربائية بالكامل بحلول 2018، إلا أن عدد من المعوقات قد تسببت فى إرجائها إلى 2020.



وأوضح أن مع الزيادات اﻷخيرة فى أسعار الوقود والتى أعلنتها الحكومة مطلع الشهر الجارى بات من الضرورى مواكبة التغيرات والتطورات التى تشهدها صناعة السيارات عبر طرح طرازات تعمل بالكهرباء.



وبين أن طرح سيارات كهربائية يتطلب تبنى الدولة استراتيجية بهدف تهيئة البنية التحتية لها، خاصة أن طرحها فى مصر سيوفر الطاقة لبدائل أخرى، باﻹضافة إلى الحد من التلوث الذى بات السمة الرئيسية للبلاد خلال الآونة اﻷخيرة.



وتابع: أن من أهم المطالب اللازم القيام بها حاليا، بهدف تحفيز شركات السيارات على طرح طرازات كهربائية، وجود أماكن للشحن، فى كل أنحاء الجمهورية، مؤكدا فى الوقت ذاته أن تكلفة صناعة تلك الفئة من السيارات مرتفعة للغاية، وبالتالى فإن أسعارها ستكون مرتفعة رغم الحوافز واﻹعفاءات الجمركية والضريبة التى تتمتع بها، مما يستدعى من الدولة دعمها.



وعن إمكانية تحويل طرازات فولكس فاجن لتعمل بالغاز، قال إن اﻷمر ليس بالسهل كما يظن البعض، فالسيارة تحتاج إلى تعديلات واختبارات لضمان استمرار عمل محركها بفاعلية لمدة لا تقل عنه، موضحا أنه لا يمكن لفولكس فاجن مصر طرح طرازات تعمل بالغار لاسيما فى ظل اختلاف نوعية الغاز المتوافرة فى مصر، عن المستخدم فى الدول اﻷروبية المصنعة للعلامة التجارية.



وبين إسماعيل أن الغاز المستخدم لمحركات السيارات فى الدول اﻷوروبية هو غاز مضغوط، فى حين أن الغاز المتوافر فى مصر هو غاز طبيعى، مما يجعله غير مناسب حال طرحها، كاشفا عن دراسة الشركة إمكانية طرح طرازات فولكس فاجن "التجارية" والتى تعمل بالغاز خلال الفترة المقبلة، بعد توقف استيرادها.



وكشف مدير عام فولكس فاجن عن اضطرار الوكيل لوقف استيراد الطرازات التجارية من العلامة اﻷلمانية، بعد تحول محركاتها من العمل بالبنزين، بدلاً من الديزيل.



ومن جانبه، قال أحد خبراء سوق السيارات إن تعديل السيارات لتعمل بالغاز أمر يحمل العديد من المخاطر، خاصة للسيارات الجديدة والتى باتت أسعارها مرتفعة للغاية، والتى أصبح اقتناءها من الاستثمارات العالية المخاطر حال مقارتنا بالقدرات المالية للراغبين فى الشراء.



وخدر من محاولات البعض لتعديل السيارات لتجنب الزيادات الكبيرة التى أصابت أسعار الوقود خلال الفترة المقبلة، ولجوء بعض مالكى العربيات إلى تقليل معدلات استهلاكها واللجوء إلى بدائل أخرى مثل النقل التشاركى أو النقل العام.



وأضاف أن تعديل المحركات يتناسب مع موديلات الثمانينيات والتسعينيات، إلا أن إرجاء تعديلات على الموديلات الحديثة دون أى دراسة يحوى العديد من المخاطر على سلامة السيارة، وركابها.



ووحدد عدد من المراحل للخروج من أزمة زيادة الوقود، والتحول إلى الطاقة النظيفة مثل التوسع فى طرح السيارات الهاربيرد والتى بدأت تطرح من بعض العلامات التجارية الفارهة مثل مرسيدس S400، وبعض طرازات العلامة الألمانية الرياضية الفارهة بورش.



وقال رجل الأعمال كريم نجار، المدير التنفيذى للمصرية واتوموتيف إنه خلال الفترة الماضية قد شهدت قيام أودى مصر بدراسات جدوى تحويل طرازاتها لتعمل بالغاز الطبيعى إلا أن المشروع توقف ﻷسباب تتعلق بارتفاع التكلفة.



وقال موقع الجاردين الإخبارى، فى تقرير لها عن مستقبل السيارات الكهربائية: إن كل السيارات المباعة بالكتلة اﻷوروبية ستكون كهربائية بحلول 2035، مدفوعة بالدعم الحكومى، وانخفاض تكاليف البطاريات، واﻹنتاج الكبير الذى سيجعل إنتاجها منخفض.



وأشارت الجاردين أن السيارات الكهربائية ستكون الخيار الرشيد لسائقى السيارات فى أوروبا فى الفترة ما بين عامى 2017، و2024، مع زيادة عدد محطات الشحن.



وكانت فرنسا قد أعلنت اﻷسبوع الماضى عن قرارها بحظر بيع سيارات جديدة تعمل بالغاز أو البنزين، أو الديزيل، بحلول 2040.