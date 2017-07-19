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بورصة وشركات
مباشر ترجح خروج 4 أسهم من المؤشر الرئيسي للبورصة
الأربعاء 19 يوليه 2017 05:25 م
شركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية
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شركة "مباشر" لتداول الأوراق المالية
مصطفى طلعت
رجحت شركة مباشر إنترناشيونال للبحوث خروج 4 شركات من المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "egx30"، خلال فترة المراجعة الدورية المنتظر الإعلان عنها نهاية الشهر الحالي، والتي سيبدأ العمل بها مطلع أغسطس المقبل.
وقال أحمد عبد النبى محلل مالي أول بمباشر، إنه من المرجح خروج 4 أسهم من المؤشر الرئيسي، يقدر الوزن النسبي الإجمالي لها بـ 6.9%، وفقا للقيمة السوقية للأسهم حرة التداول، أما بالنسبة لمؤشر إي جي إكس 70 فمن المتوقع استبعاد 18 سهماً منه بوزن نسبي إجمالي يبلغ 43.4%.
وأوضح في ورقة بحثية حصلت عليها "المال"، أن الأسهم الأربعة المرجح خروجها من المؤشر الرئيسي هي كريدي أجريكول، وجهينه، وأوراسكوم كونستراكشون، وجي بي أوتو، مقابل دخول أموك، وكيما، والمالية والصناعية، ومصرف أبوظبي الإسلامي – مصر.
ولفت إلى أن الأسهم المتوقع خروجها من أسهم المؤشر السبعيني على رأسها العز الدخيلة للصلب – الإسكندرية، ومصر للأسمنت – قنا، والمالية والصناعية، مع انضمام 18 سهما جديدة تتصدرها أبو قير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، بجانب الأسهم الأربعة الخارجة من المؤشر الرئيسي.
يذكر أن مؤشرات البورصة شهدت خلال فترة المراجعة الدورية الأخيرة، والمعلنة في يناير الماضي، خروج 4شركات من المؤشر الرئيسي، بينما شهد مؤشر EGX70 خروج 16 شركة، أما مؤشر EGX100 فقد شهد خروج 12 شركة.
وأكد أنه تم الاعتماد على 3 معايير في تحديد هذه الأسهم، أولها السيولة، وذلك باستخدام إجمالى قيمة التدوال في الستة أشهر الماضية، حيث تم اختيار أعلى 30 سهما لمؤشر إي جي إكس 30 والـ 70 سهماً التالية لها لمؤشر إي جي إكس 70، أما المعيار الثاني فهو عدد أيام التداول، حيث إن يجب لكل سهم أن يكون قد تم التداول عليه بنسبة 50% من إجمالي عدد أيام التداول خلال آخر ستة أشهر.
وأشار إلى أن المعيار الثالث يتعلق بنسبة الأسهم حرة التداول ويجب أن تكون على الأقل 15% بالنسبة لأسهم مؤشر إي جي إكس 30، و5% لأسهم مؤشر إي جي إكس 70، وإذا كانت نسبة الأسهم حرة التداول أقل من النسب المذكورة، فيجب أن يكون رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول أعلى من الوسيط لجميع الأسهم المدرجة.
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