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اتصالات وتكنولوجيا
450 مليار دولار حجم سوق الحلول الأمنية
الأربعاء 19 يوليه 2017 03:49 م
اكسبريس للحلول المتكاملة 66
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اكسبريس للحلول المتكاملة 66
محمود جمال
قدر أيمن الجوهري، مدير عام سيسكو مصر وليبيا، حجم سوق الاتصالات والتكنولوجيا عالميًا بـ 1.2 تريليون دولار سنويًا، منها 450 مليار دولار لحلول أمن المعلومات.
وقال الجوهري إن شركته أجرت تجارب على حلها الشبكي الجديد مع وكالة ناسا الأمريكية، ولاقي استحسانًا كبيرًا منها.
وأكد أن السوق المصرية لديه كوادر مؤهلة في مجال أمن المعلومات، وتحتل مراكز متقدمة طبقاً للتقارير الصادرة عن الاتحاد الدولي الاتصالات.
ولفت إلى استحواذ سيسكو العالمية علي مجموعة من الشركات العاملة في مجال حماية أمن المعلومات عبر الحوسبة السحابية.
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