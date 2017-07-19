قرار جمهوري بتعيين أبو العزم رئيسا لمجلس الدولة

مجلس الدولة



المال - خاص



أعلنت رئاسة الجمهورية عن اختيار المستشار أحمد أبو العزم، لرئاسة مجلس الدولة في العام القضائي الجديد، خلفاً للمستشار الدكتور محمد مسعود، والذي انتهت ولايته أمس الثلاثاء.



ويشغل المستشار أحمد عبد العزيز إبراهيم أبو العزم حاليًا منصب رئيس قسم التشريع بالمجلس، وعضو المجلس الخاص، وهو واحد من أقدم سبعة نواب لرئيس المجلس، ولد 15 سبتمبر 1949، ويقيم بمحافظة القليوبية، حصل على ليسانس الحقوق دور مايوم عام 1971، بتقدير جيد جدا، من جامعة القاهرة، وحصل على دبلوم الدراسات العليا في القانون العام دور مايو عام 1972 بتقدير جيد، ودبلوم الدراسات العليا في العلوم الإدارية دور مايوم عام 1973 بتقدير جيد من جامعة القاهرة، وعمل بكل أقسام وإدارات مجلس الدولة المختلفة على رأسهم إدارات الفتوى والقضاء الإداري والإدارية العليا.



ترأس الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا "موضوع" والتي تختص بالطعون الانتخابية، راجع خلال ترأسه لقسم التشريع ما يقرب من 200 قانون جديد وتعديلات قوانين أخرى، من بينهما قانون العمل الجديد وقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقانون الاستثمار الجديد وقانون الرياضة وتعديلات قانون التظاهر، وأصدر العديد من الأحكام الهامة خلال ترأسه للدائرة العاشرة بالمحكمة الإدارية العليا، منها اشتراط توافر حسن السمعة فى مرشحى مجلس النواب وتأييد حكم حل مجلس إدارة النادي الأهلي وحل مجلس إدارة اتحاد الكرة.



يعمل عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء، وانتدب مستشاراً قانونياً لعدد من الجهات منها وزارة الزراعة لعدة سنوات.