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اتصالات وتكنولوجيا
سيسكو: 10 سنوات مهلة الشركات للتحول الرقمى
الأربعاء 19 يوليه 2017 02:57 م
سيسكو
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سيسكو
محمود جمال
أكد ياسر موسى الرئيس التنفيذى للكتولوجيا لدى شركة سيسكو العالمية بمنطقة أفريقيا، أن الشركات المحلية أمامها مهلة للتحول الرقمى خلال فترة من 5 الى ١٠ سنوات على الأكثر وإلا ستكون خارج المنافسة تماما.
وقال موسى إن أغلب الشركات العالمية تضع حاليا خططا لتطوير عملياتها الكترونيا وأخرى تطبقها وثالثة انتهت من تنفيذها فعليا.
وذكر أن الإحصاءات العالمية تشير الى أن التحول الرقمى يتم عالميا بسرعة الضوء، مبينا ان حجم حركه البيانات عبر شبكه الانترنت سيتضاعف خلال ٢٠١٩ بمعدل ١٠ مرات.
واعتبر أن ٧٠٪ من الاختراقات الامنيه سببها اخطاء بشريه كما تخصص ٧٥٪ من ميزانيه الشركات عالميا للانفاق على ميكنه العمليات لذلك طورت الشركه حلها الشبكى الجديد بهدف تقليل النفقات الاستثماريه.
وتابع أن استراتيجية سيسكو العالمية تقوم على ٣ محاور أساسية هى: التحول الرقمى وأمن المعلومات وبرامج السوفت وير، لافتا الى سعى الشركة لأن تكون حلولها الشبكية أكثر ذكاء.
سيسكو
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