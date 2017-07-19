EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء
الأربعاء 19 يوليه 2017 02:54 م
هبوط البورصة
أخر الأخبار
هبوط البورصة
مصطفى طلعت
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على هبوط جماعي طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية.
وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 0.08% إلى 13707 نقاط، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.25%، ليصل إلى 667 نقطة، وامتد التراجع إلى مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%، عند مستوى 1543 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 684 مليون جنيه على الأسهم فقط، فيما سيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 82 سهما من إجمالى 175 سهما متداولاً، بينما هبط 63 وبقي 30 دون تغير.
يشار إلى أن البورصة أنهت تعاملات أمس الثلاثاء، على هبوط جماعي، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.71% ليغلق عند 13717 نقطة بفعل عمليات جني الأرباح.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا