هبوط جماعي لمؤشرات البورصة بختام تعاملات الأربعاء

هبوط البورصة



مصطفى طلعت



اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على هبوط جماعي طفيف لمؤشراتها، وسط اتجاه بيعي للمستثمرين الأجانب على الأسهم القيادية.



وهبط المؤشر الثلاثيني "egx30" بنسبة 0.08% إلى 13707 نقاط، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 0.25%، ليصل إلى 667 نقطة، وامتد التراجع إلى مؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.1%، عند مستوى 1543 نقطة.



وبلغت قيمة التداولات 684 مليون جنيه على الأسهم فقط، فيما سيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، وصعد 82 سهما من إجمالى 175 سهما متداولاً، بينما هبط 63 وبقي 30 دون تغير.



يشار إلى أن البورصة أنهت تعاملات أمس الثلاثاء، على هبوط جماعي، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 1.71% ليغلق عند 13717 نقطة بفعل عمليات جني الأرباح.