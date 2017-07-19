سيسكو تخصص ١٤٪ من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير‎

شركة سيسكو





محمود جمال :



قال أيمن الجوهري، مديرعام شركة سيسكو لحلول الاتصالات بمصر وليبيا، إن الشركة تخصص ١٣ إلي ١٤٪ من إيراداتها العالمية سنويا، للإنفاق علي مشروعات البحث والتطوير.



وأوضح خلال المائدة المستديره التي عقدتها الشركة اليوم للإعلان عن حلها الشبكي the network intuitiveأن ٥٠٪ من المبيعات العالمية للشركة تأتي من الشبكات، مشيرا إلى أنه وفقا للاحصائيات الصادره عن مؤسسه الأبحاث التسويقيه جارتنر، فإن عام ٢٠٢٠ سيشهد دخول ١٠٠ مليون جهاز جديد، علي الانترنت كل ساعة.



وأضاف أن من ٨٠ إلي ٩٥٪ من الدخول علي الشبكة سيتم يدويا، كما سيصل اتفاق العملاء علي إدارة الشبكات إلي ٦٠ مليار دولار، تعادل ٣ أضعاف المدفوع علي شراء الشبكات نفسها .



وذكر أن سيسكو تصد ٢٠ مليار تهديد إلكتروني يوميا، موضحا أن الشركة المخترقة قد تتكلف ٤ ملايين دولار عن كل هجمه.



وذكر أن الحل الجديد أكثر حساسية للاختراقات الأمنية، دون الرجوع إلي السويتشات.

