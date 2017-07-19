الكهرباء توقع عقدى الأعمال المدنية لمحطتى غرب القاهرة والوليدية

التكلفة 3.2 مليار جنيه



عمر سالم



وقعت اليوم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عقدى الأعمال المدنية لمحطتى كهرباء غرب القاهرة المملوكة لشركة القاهرة لإنتاج الكهرباء، ومحطة الوليدية المملوكة لشركة الوجه القبلى لانتاج الكهرباء بتكلفة تصل إلى 3.2 مليار جنيه.



وشهد المهندس جابر الدسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر التعاقد مع تحالف أبناء حسن علام – اتحاد المقاولين العالميين ccc اللبنانية، عقد الأعمال المدنية لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة.



كما شهد توقيع عقد الأعمال المدنية لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية) مع شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، وذلك فى إطار الجهود التى يبذلها قطاع الكهرباء والطاقة لتنفيذ مشروعاته.



وقال الدسوقى إن محطتى توليد كهرباء غرب القاهرة وأسيوط (الوليدية ) تأتى ضمن المشروعات القائمة التى يعمل القطاع على قدم وساق لتنفيذها ضمن خطته الخمسية الحالية 2012/2017 لتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة لتلبية كل الاحتياجات وتأمين التغذية الكهربائية لجميع أغراض الاستخدام.



وأوضح أن كل مشروع يتكون من غلاية من النوع " ذات الضغوط فوق الحرجة" وتستخدم الغاز الطبيعى كوقود أساسى والمازوت كوقود بديل، بالإضافة إلى توربينة بخارية قدرة 650 ميجاوات والمكثفات والمولد وملحقاتها، ويتم الربط بالشبكة الكهربائية الموحدة جهد 500 ك.ف لمشروع محطة كهرباء أسيوط، وجهد 220/500 ك.ف لمشروع محطة كهرباء غرب القاهرة.



تبلغ التكلفة التقديرية لمشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة 473 مليون دولار، بالإضافة إلى 1747 مليون جنيه.



كما تصل التكلفة التقديرية لمشروع محطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية ) البخارية إلى حوالى 487 مليون دولار، بالإضافة إلى 1817 مليون جنيه.



ويشارك فى تمويل المكون الأجنبى لمشروع المحطتين عدد من مؤسسات التمويل الدولية متمثلة فى البنك الإسلامى للتنمية، والصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى، الصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية، صندوق الأوفيد ( OFID ) الصندوق السعودى للتنمية، ومجموعة من البنوك المحلية برئاسة البنك الأهلى المصرى، إلى جانب المصادر الذاتية لشركتى القاهرة والوجه القبلى لإنتاج الكهرباء.



وأضاف أن حدود الأعمال للمشروعين تتضمن تجهيز الموقع شاملة إنشاء الطرق ووضع الإحداثيات، وأعمال المواسير تحت الأرض شاملة مواسير مياه التبريد، وأساسيات الغلايات ومبانى التربينة المداخن، وأساسيات المحولات الكهربائية والتحكم شاملة الأعمال الخرسانية، ومبانى طلمبات مياه التبريد والكهرباء ومعالجة المياه والتحكم شاملة الأعمال الخرسانية، وإنشاء ماخذ ومخرج مياه التبريد وأعمال وأنظمة الإضاءة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وتجهيز الدور الأول للمبنى الإدارى بمحطة توليد كهرباء غرب القاهرة.



وتبلغ القيمة التعاقية لعملية الأعمال المدنية للمشروعين 3.2 مليار جنيه، بالإضافة إلى 10% احتياطى لتوريد قطع الغيار اللازمة أو أى أعمال إضافية قد تطرأ أثناء التنفيذ، وهى 35 شهرا من تاريخ أمر الإسناد حتى تاريخ الإستلام الابتدائى.



كما أضاف أنه يتم تنفيذ المشروعين بنظام تعدد العمليات حيث تبلغ عدد العمليات لمحطة توليد كهرباء غرب القاهرة 16 عملية، وعدد العمليات لمحطة توليد كهرباء أسيوط (الوليدية ) 17عملية، وذلك لاتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الشركات المنفذة للمنافسة والوصول لأفضل سعر، هذا ومن المخطط بدء تشغيل مشروع محطة توليد كهرباء غرب القاهرة فى ديسمبر 2019، وأسيوط (الوليدية ) فى يناير 2020.



وتأتى مثل تلك المشروعات فى إطار خطة قطاع الكهرباء للاستمرار فى تنفيذ مشروعاته والوفاء باحتياجات كل القطاعات من التغذية الكهربائية.