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سيـــاســة
المشدد والمؤبد للمتهمين بمحاولة اغتيال رئيس جنايات الجيزة
الأربعاء 19 يوليه 2017 02:14 م
محكمة جنايات الجيزة
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محكمة جنايات الجيزة
نجوى عبد العزيز
قضت محكمة الجنايات القاهرة،برئاسة المستشار شبيب الضمرانى، وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي، وخالد سلامة، بمعاقبة المتهمين بمحاولة اغتيال المستشار معتز مصطفى خفاجي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد لكل من "حسن عبد الغفار" و"محمد السيد عزام"، والسجن المشدد 15 عاما لكل من "محمد طه أحمد" و"محمد سعد طه"، كما عاقبت غيابيا كل من "أسامة إبراهيم" و"عبد الرحمن مبروك" بالسجن المؤبد، ومصادرة الأشياء المضبوطة.
كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، ومحاولة اغتيال المستشار خفاجى فى مايو العام الماضى.
محكمة النقض
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