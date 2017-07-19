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اقتصاد وأسواق
غلق باب تلقي طلبات التدريب على الخدمات البترولية .. غدا
الأربعاء 19 يوليه 2017 02:07 م
الحفر و التنقيب
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الحفر و التنقيب
بمكافأة 1000 جنيه شهرياً
دعاء حسنى
تنتهي وزارة القوي العاملة غدا الخميس، من قبول طلبات الدفعة السادسة من الراغبين فى التدريب من الشباب علي المهن المتعلقة بنشاط الخدمات البترولية، بداية من أعمال استكشاف البترول، وحفر الآبار، وحتى إنتاج النفط أو الغاز من الآبار وصيانة الأجهزة والمعدات،وذلك في إطار التعاون مع الوزارة وشركة ويزر فورد، ومؤسسة مصر الخير.
وقال وزير القوي العاملة محمد سعفان: إنه سيمنح المتدرب مكافأة 1000 جنيه شهرياً طول فترة البرنامج التدريبي المنفذ لمدة 3 شهور، مشيراً إلي أنه يشترط في المتقدم للتدريب أن يكون من خريجي المعاهد الفنية فوق المتوسطة، ومدارس التعليم الفني الصناعي نظام الخمس سنوات، وخريجي الجامعة العمالية، وأن يكون أدى الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها, مع الإلمام باللغة الانجليزية, والسن لا يزيد علي 25 سنة.
وأوضح أن البرنامج التدريبي يتطلب التفرغ التام طول فترة التدريب، الذي يبدأ من الساعة الثامنة صباحا وحتى الخامسة مساءً، بمراكز التدريب ومواقع عمل شركة ويزرفورد , مؤكدا أن سيتم التأمين علي جميع المتدربين من أخطار الوفاة أو العجز الكلي أو الجزئي أو الإصابة, وسوف يمنح المتدرب بعد اجتياز الدورة شهادة معتمدة من الوزارة والشركاء, فضلا عن شهادة قياس مستوي المهارة وترخيص مزاولة الحرفة معتمدة من وزارة القوى العاملة.
وقال : إن الطلبات تقدم باليد, بديوان عام الوزارة بـ 3 شارع يوسف عباس، الإدارة المركزية للتدريب المهني بالدور السادس، مرفقا بها السيرة الذاتية بما لا تزيد عن صفحة واحدة, وصورة من شهادة التخرج، ولن تقبل أيه طلبات غير مستوفاة للشروط وذلك لجميع المحافظات.
وزارة القوى العاملة والهجرة
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