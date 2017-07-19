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اقتصاد وأسواق
جمارك سوهاج تحبط محاولة تهريب كمية من ساعات التجسس
الأربعاء 19 يوليه 2017 01:43 م
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مها أبوودن:
تمكن رجال جمارك مطار سوهاج برئاسة عمر سليمان، مدير جمرك سوهاج، من ضبط محاولة تهريب كمية من من ساعات التنصت والتجسس الحديثة بالمخالفة لأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى رقم 3 لسنة 1988 والتعليمات الأمنية.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على متن رحلة طائرة الخطوط طيران العربية القادمة من الكويت اشتبه عاطف عبدالباقي عبداللطيف فى الراكب المصرى ع . م . ع مقيم بجهينة سوهاج وتم تشكيل لجنة جمركية؛ لتفتيش حقيبته حيث تبين إخفائه لـ14 علبة بداخلها كل منها ساعة مزودة بكاميرا عالية الدقة وكارت ميمورى.
وقرر عبدالمالك عبدالراضى، مدير عام جمارك الأقصر اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم 12 لسنة 2017 وتحريز المضبوطات وإحالة الراكب للنيابة.
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