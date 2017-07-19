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بورصة وشركات
تعيين محسن عادل نائبًا لرئيس البورصة خلال ساعات
الأربعاء 19 يوليه 2017 01:41 م
البورصة المصرية
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استقالة محسن عادل من الجمعية المصرية لدراسات التمويل
البورصة المصرية
خالد بدر الدين وأحمد علي
علمت "المال" -من مصادر وثيقة الصلة- بأن مجلس الوزراء سيصدر قرار تعيين محسن عادل نائبًا لرئيس البورصة المصرية، خلال ساعات، وذلك عقب الاستقرار على تعيينه في المنصب.
يذكر أن مدة مجلس إدارة البورصة الحالي ستنتهي في الـ 6 من أغسطس المقبل، فيما تم انتخاب كلًا من أحمد أبو السعد، وإيهاب السعيد، وشوكت المراغي لعضوية مجلس الإدارة الجديد عن الشركات العاملة، فيما سيفوز هاشم السيد بمنصب الشركات المقيدة بالتزكية، على أن تُجرى انتخابات مقعد بورصة النيل بين كلًا أحمد بهاء الدين، ومنصور البربري، في الـ 24 من يوليو الجاري.
وشغل محسن عادل عدة مناصب في سوق المال، كان أبرزها عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، ونائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، والعضو المنتدب السابق لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار.
كما علمت "المال" أن الحكومة مازالت تفاضل بين عدة أسماء مطروحة لاختيار إحداها لمنصب رئيس البورصة المصرية، وأبرزها الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة الحالي، والدكتور محمد فريد، نائب رئيس البورصة السابق.
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