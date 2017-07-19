الضرائب تضع تعليمات جديدة لمحاسبة مراكز الدروس الخصوصية

عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب 55

مها أبوودن:



أصدر عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، تعليمات جديدة للتحقق من إيرادات نشاط مراكز الدروس الخصوصية، من بينها احتساب الضريبة على الحالات الدفترية (المؤيدة بدفاتر) بما ورد فى دفاتر حسابات المركز.



ووضع سامى فى التعليمات الجديدة أطرا لمحاسبة الحالات التقديرية من مراكز الدروس الخصوصية، وهى المراكز التى لا تؤيد حساباتها بدفاتر.



وتركزت الأطر الجديدة فى معاينة المركز وفروعه، ومعاينة موقعه (منطقة شعبية، منطقة راقية)، وعدد أدواره، وعدد المواد التى يتم تدريسها فيه، وعدد المدرسين، وعدد الطلبة.



واشتملت الأطر الجديدة فى محاسبة نشاط الدروس الخصوصية التقديرى، على معاينة اللافتات المعلقة داخل المركز وما تحتويه من معلومات وبيانات قد تفيد فى حساب أرباح المركز، مع مناقشة مالك المركز فى أعداد الطلبة الدارسين وعدد المواد التى يتم تدريسها داخل المركز وعدد أيام وساعات العمل اليومية.