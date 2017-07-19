EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
الضرائب تضع تعليمات جديدة لمحاسبة مراكز الدروس الخصوصية
الأربعاء 19 يوليه 2017 01:30 م
عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب 55
أخر الأخبار
عماد سامى رئيس مصلحة الضرائب 55
مها أبوودن:
أصدر عماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، تعليمات جديدة للتحقق من إيرادات نشاط مراكز الدروس الخصوصية، من بينها احتساب الضريبة على الحالات الدفترية (المؤيدة بدفاتر) بما ورد فى دفاتر حسابات المركز.
ووضع سامى فى التعليمات الجديدة أطرا لمحاسبة الحالات التقديرية من مراكز الدروس الخصوصية، وهى المراكز التى لا تؤيد حساباتها بدفاتر.
وتركزت الأطر الجديدة فى معاينة المركز وفروعه، ومعاينة موقعه (منطقة شعبية، منطقة راقية)، وعدد أدواره، وعدد المواد التى يتم تدريسها فيه، وعدد المدرسين، وعدد الطلبة.
واشتملت الأطر الجديدة فى محاسبة نشاط الدروس الخصوصية التقديرى، على معاينة اللافتات المعلقة داخل المركز وما تحتويه من معلومات وبيانات قد تفيد فى حساب أرباح المركز، مع مناقشة مالك المركز فى أعداد الطلبة الدارسين وعدد المواد التى يتم تدريسها داخل المركز وعدد أيام وساعات العمل اليومية.
الضرائب
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا