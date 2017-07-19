الشرقاوى يجتمع برؤوساء شركات القابضة للأدوية

الشرقاوى والقابضة للأدوية

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فى إطار اللقاءات الدورية لمتابعة تنفيذ خطط الإصلاح والتطوير بالشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عقد الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا برؤوساء شركات إنتاج الدواء، بحضور محمد ونيس، رئيس الشركة القابضة للأدوية.



استمع الوزير خلال الاجتماع، إلى العرض المقدم من رئيسى شركتى مصر للمستحضرات الطبية، وتنمية الصناعات الكيماوية "سيد"، حول الموقف الحالى للمصانع وخطوط الإنتاج، إضافة إلى مؤشرات الأداء، والإجراءات المتبعة للتوافق مع متطلبات التصنيع الجيد "GMP" ، والمعايير الدولية المتعلقة بتلك الصناعة، وخطة كل شركة في إعادة الهيكلة وتطوير الأداء، وكذلك جهود الشركات فى عملية استغلال الأصول غير المستغلة .



كما تم خلال الاجتماع عرض بيان عن الاحتياجات العاجلة لدى الشركات والموقف التنفيذى لها، والاستثمارات المطلوبة لإنجاز بعض المشروعات لتحقيق المعايير الدولية.



ووجه الوزير بضرورة الإسراع فى تحسين طريقة متابعة عملية تسجيل المستحضرات، موضحا وجود تأخير يصل إلى عدة سنوات فى ملفات بعض المستحضرات لدى عدد من الشركات، مؤكدًا على ما سبق أن أوصت به الجمعية العامة الأخيرة للشركة القابضة للأدوية فى هذا الشأن، وكذلك فيما يخص وضع خطط لاستغلال الأصول غير المستغلة.



كما أكد على أهمية استخدام بدائل التمويل غير المصرفية، وتحقيق الاستغلال الأمثل لأصول الشركات، بما يساهم في توفير التمويل اللازم لعمليات التطوير المستهدفة، وضرورة تغيير المفاهيم القديمة لدى القائمين على إدارة الشركات في اللجوء إلى الاعتماد على الشركة القابضة - كمصدر للتمويل - دون سداد قيمة تلك القروض لاحقًا.



ووجه إدارة شركة ممفيس للأدوية بضرورة العمل على تحسين مؤشرات الشركة، التى أظهرت انخفاضا فى الأرباح خلال الفترة الماضية، وتطبيق نظم المراجعة والرقابة الداخلية، بما يتوافق مع القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن، والتعامل مع أى تجاوزات، أو مخالفات وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة وبشكل حاسم.

