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اتصالات وتكنولوجيا
ترانسيند تطرح أقراص تخزين اقتصادية
الأربعاء 19 يوليه 2017 01:09 م
"نبتون" تطرح مفهوما جديدا للأجهزة الذكية
أخر الأخبار
"نبتون" تطرح مفهوما جديدا للأجهزة الذكية
المال - خاص
كشفت ترانسيند "Transcend" -الشركة العاملة في تطوير منتجات التخزين الفائقة والوسائط المتعددة والمنتجات الصناعية- اليوم الأربعاء، عن أقراص تخزين جديدة من نوع "SSD" للارتقاء بأداء الكمبيوترات المكتبية والمحمولة ذات الأداء البطيء، والتي قد تسبب غضب وإزعاج المستخدم، إذ تعتبر الأقراص الجديدة طريقة بسيطة وفعالة لإعادة الحيوية والسرعة إلى أداء الكمبيوتر.
وتتضمن الأقراص الجديدة الطرازSSD220 SATA III وMTS820 M.2 المزودان بتقنية الذاكرة "TLC NAND"، وتمثل هذه الأقراص حلاً اقتصادياً للمستخدمين الراغبين بأداء أسرع لكمبيوتراتهم المحمولة أو المكتبية.
وزودت الأقراص الجديدة بذاكرة كاش من نوع DDR3 DRAM وتقنية SLC للحفظ المؤقت للبيانات، وتتمتع الأقراص الجديدة بسرعات عالية في قراءة وكتابة البيانات بالمقارنة مع أقراص SSD الأخرى التي تعتمد على تقنية (MLC NAND)، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لهواة ألعاب الكمبيوتر أو الطلاب الراغبين بتسريع أداء كمبيوتراتهم بميزانية محدودة.
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