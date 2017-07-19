EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البورصة: زيادة رأس مال زهراء المعادي إلى 66 مليون جنيه
الأربعاء 19 يوليه 2017 12:29 م
البورصة المصرية شعار
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
البورصة: تأكدنا من إخطار بلتون بتصويب القيمة العادلة قبل نشرها
البورصة المصرية شعار
مصطفى طلعت
وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، على زيادة رأس مال شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، من 55 إلى 66 مليون جنيه، بزيادة قدرها 11 مليون جنيه موزعه على 11 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للواحد، من خلال توزيع سهم مجانى لكل 5 أسهم.
وقالت البورصة -في بيان منشور على شاشات التداول- اليوم الأربعاء، إن الزيادة مموله من نصيب المساهمين فى توزيعات الأرباح عن عام 2016 الظاهرة بالقوائم الماليه فى 31\12\2016 بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.
وأشارت إلى أن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول 19\07\2017 بواقع واحد سهم مجانى لكل 5 أسهم أصلية قبل الزيادة، على أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهمها اعتباراً من بداية جلسة 20\07\2017.
البورصة المصرية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا