البورصة: زيادة رأس مال زهراء المعادي إلى 66 مليون جنيه

البورصة المصرية شعار

مصطفى طلعت



وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية، على زيادة رأس مال شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، من 55 إلى 66 مليون جنيه، بزيادة قدرها 11 مليون جنيه موزعه على 11 مليون سهم، بقيمة اسمية قدرها جنيه للواحد، من خلال توزيع سهم مجانى لكل 5 أسهم.



وقالت البورصة -في بيان منشور على شاشات التداول- اليوم الأربعاء، إن الزيادة مموله من نصيب المساهمين فى توزيعات الأرباح عن عام 2016 الظاهرة بالقوائم الماليه فى 31\12\2016 بجدول قيد الأوراق المالية المصرية.



وأشارت إلى أن الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول 19\07\2017 بواقع واحد سهم مجانى لكل 5 أسهم أصلية قبل الزيادة، على أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى على أسهمها اعتباراً من بداية جلسة 20\07\2017.