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عقـــارات
صندوق العشوائيات: ضغط البرنامج الزمنى لتطوير تل العقارب
الأربعاء 19 يوليه 2017 12:27 م
العشوائيات
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العشوائيات
المال - خاص
صرح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، بأنه التقى المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير منطقة تل العقارب بالسيدة زينب، حيث تم التأكيد على ضرورة ضغط البرنامج الزمني للتنفيذ، طبقا لتكليف القيادة السياسية وتيسير العوائق لدفع العمل بالمرحلة المقبلة.
وقال المهندس خالد صديق: تم خلال اللقاء أيضاً مناقشة موقف التعويضات الخاصة بسكان ماسبيرو، وموقف تسكين الراغبين بالأسمرات، حيث تم تسكين حوالي 51 أسرة ليصبح إجمالي من تم تسكينهم من ماسبيرو في الأسمرات 78 أسرة.
وأشار المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات إلى أن هناك تعاوناً وتنسيقاً تاماً بين المحافظة والصندوق، واجتماعات دورية، لتذليل العقبات وحل المشكلات التى تظهر فى مواقع العمل الخاصة بمشروعات تطوير المناطق العشوائية.
القاهرة
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