21.7 مليون جنيه أرباح المصرية العقارية

نمو

مصطفى طلعت



حققت المجموعة المصرية العقارية صافي ربح بقيمة 21.7 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل أرباح 32.3 مليون جنيه، بالفترة المماثلة من العام السابق، بنسبة تراجع في الأرباح 33%، وذلك وفقًا للقوائم المالية المستقلة.



يشار إلى أن الشركة حققت أرباحاً بقيمة 19.9 مليون جنيه، خلال الربع الاول من العام الحالي، مقابل أرباح 4.1 مليون جنيه بالفترة المماثلة من العام السابق.