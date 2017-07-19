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اقتصاد وأسواق
جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب 2700 كارت ميمورى
الأربعاء 19 يوليه 2017 11:10 ص
مطار القاهرة 3
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مها أبوودن
أحبط رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة برئاسة جمال عبدالحميد تركى مدير الجمرك محاولة تهريب كمية من كروت الميمورى بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم والضرائب والتخلص من القيود الاستيرادية.
ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب طائرة مصر للطيران القادمة من جوانزوا اشتبه محمد حفظى مأمور اللجنة فى راكب مصرى وتم تمرير الحقائب على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة هانى مصطفى مسئول الكشف بالاشعة فتم تأييد الاشتباه وبالعرض على حسن خلف مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة لفتح وتفتيش حقيبة الراكب من أحمد عبدالرحمن رئيس القسم وإبراهيم الدسوقى مشرف الصالة.
حيث تبين وجود 2700 كارت ميمورى ماركة كينج ستون مخفاة بين طيات الملابس داخل حقائبه.
وتقدر قيمة المضبوطات بمبلغ 500 ألف جنيه.
قرر إبراهيم عبداللطيف مدير عام جمارك الركاب بمبنى الركاب رقم 3 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط جمركى.
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