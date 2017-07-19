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سيـــاســة
السيسي يوجه بإنجاز البنية التحتية لمحور قناة السويس.. عناوين اليوم
الأربعاء 19 يوليه 2017 10:31 ص
الرئيس عبد الفتاح السيسي
أخر الأخبار
الرئيس عبد الفتاح السيسي
متابعات:
تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء، 19 يوليو 2017.
الأهرام
* الرئيس يوجه بسرعة إنجاز البنية التحتية لمحور قناة السويس.
* مميش: زيادة العائدات ومركز إقليمى لتموين السفن وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين.
* شريف إسماعيل: استكمال مشروعات الإسكان والتوسع فى الصوب الزراعية.
* إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق الاثنين المقبل.
* بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية.. أماكن خالية بالبيطرى والهندسة والحاسبات.
* مقتل اثنين من كوادر «حسم» الإرهابية بالقاهرة الجديدة.
* الكهرباء: توقيع عقد تجديد شبكتى النقل والتوزيع بقيمة 37.4 مليار.
* الزراعة: لجنة لتحليل متبقيات المبيدات بالمحاصيل بسوق العبور.
* افتتاح محطتى طلمبات «الطاجن» و«البشوات» بالفيوم بتكلفة 39 مليون جنيه.
* الجيزة تزيل تعديات على 6 أفدنة أراض زراعية بكرداسة.
* البحث العلمى فى الفيروسات الكبدية يوفر 6 مليارات جنيه.
* الآثار تعرض قطعا أثرية تسلمتها من الجامعة الأمريكية.
* 23 يوليو إجازة بأجر كامل بالقطاع الخاص.
* وزير التموين: استمرار تلقى تظلمات تحديث البطاقات حتى 25 الشهر الحالى.
* نصر: إطلاق مبادرة فى 6 محافظات لدعم مشروعات الشباب.
* قابيل مع نظيره المغربى: مجموعة عمل لتعزيز التعاون الاقتصادى ودعم التصدير.
* 11 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج فى 7 أشهر.
* هالة السعيد: 400 مليون جنيه من بنكى مصر والأهلى لتطوير الجهاز الإدارى وتدريب الشباب.
* البورصة: اتفاقية لدعم مشاركة المرأة فى مجالس إدارات الشركات.
* الدقهلية: حصر المخالفات وإعادة تخطيط كورنيش «جمصة».
* ضبط المتهمين بالسطو على شركة صرافة بعابدين.
* البدرى: التاريخ سيتوقف كثيرا أمام موسم الأرقام القياسية.
الأخبار
* الرئيس خلال لقائه الفريق مهاب مميش: تضافر جهود مؤسسات الدولة لنجاح مشروعات المنطقة الاقتصادية بالقناة.
* إنهاء مشروع القطار الكهربائي بين مدينة السلام والعاصمة الجديدة خلال عامين.
* السيسي: استمرار تطوير صناعتي الجلود بالروبيكي والأثاث بدمياط.
* وزير الصحة: الرئيس يفتتح ٧ مستشفيات جديدة بالمحافظات قريباً.
* وزيرة التخطيط: توزيع 2 مليون كارت فلاح سبتمبر المقبل.
* قابيل: اللجنة المصرية – الأرجنتينية تجتمع في ديسمبر المقبل.
* ٤٦٥٠ تظلماً في اليوم الثاني.. وموقع إلكتروني لنتائجها.
* مدير مخابرات فرنسا الأسبق: الأدلة قوية علي الدعم القطري للإرهاب.
* المعجزة تتحقق في العاصمة الإدارية الجديدة.
* رئيس الوزراء يعتمد 270 مليون جنيه لإنشاء ميناءي أبورماد وشلاتين.
* تحسن الأحوال الجوية 48 ساعة.
* وزير التنمية المحلية: توصيل الصرف الصحي لقري قنا بالتقسيط.
* افتتاح محطتي رفع بالفيوم لخدمة ٧٥ ألف فدان.
* التحريات: عناصر مجهولة اندست وسط أهالي الوراق واستغلوا أزمة تيران وصنافير.
* مرتضي الغاضب: 15 لاعباً يرحلون.
الجمهورية
* “السيسي” يواصل “الضعط” لتنفيذ المشروعات القومية.
* الرئيس يطالب “إسماعيل” بتطوير المدن والمناطق الصناعية المتخصصة ويناقش مع مميش زيادة الآستثمار بمحور القناة.
* 1.7 مليار دولار تحويلات المصريين في 30 يوماً.
* الداخلية: مقتل إرهابيين من حركة “حسم”.
* مرصد الفتاوي التكفيرية: “الإخوان” تبحث عن ملاذ آمن بدلاً من الدوحة.
* 1.5 مليار جنيه لمشروعات البنية التحتية لحلايب وشلاتين.
* شكري: متمسكون بتنفيذ شروطنا.. لاستئناف العلاقات مع قطر.
* وثائق فرنسية وبلجيكية تؤكد تورط قطر في دعم وتمويل الإرهاب.
* مجلس الدولة يحظر علي مستشاريه “التواصل الاجتماعي”.
* وفد أمني بريطاني يشيد بإجراءات التأمين بمطار القاهرة.
* المنوفية تطالب بالقصاص للشهيد الديب.
* غادة والي تبحث القضاء علي الإرهاب مع السفراء العرب في واشنطن.
* السفير البريطاني: مصر مركز محوري إقليمي للطاقة.
* القبض علي المتهمين بالسطو المسلح.. علي شركة الصرافة بـ “وسط البلد”.
* مبدأ قانوني جديد: إعفاء الزوج من التسجيل جنائياً إذا تصالح مع زوجته.
* مدرب ليفربول: عيني علي صلاح من 4 سنوات.. ولم تشغلني تجربتي مع تشيلسي.
عبدالفتاح السيسي
السيسي
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