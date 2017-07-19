السيسي يوجه بإنجاز البنية التحتية لمحور قناة السويس.. عناوين اليوم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

متابعات:



تقدم بوابة المال أهم عناوين الصحف الصادرة اليوم الأربعاء، 19 يوليو 2017.





الأهرام



* الرئيس يوجه بسرعة إنجاز البنية التحتية لمحور قناة السويس.



* مميش: زيادة العائدات ومركز إقليمى لتموين السفن وتذليل الصعوبات أمام المستثمرين.



* شريف إسماعيل: استكمال مشروعات الإسكان والتوسع فى الصوب الزراعية.



* إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق الاثنين المقبل.



* بشرى سارة لطلاب المرحلة الثانية.. أماكن خالية بالبيطرى والهندسة والحاسبات.



* مقتل اثنين من كوادر «حسم» الإرهابية بالقاهرة الجديدة.



* الكهرباء: توقيع عقد تجديد شبكتى النقل والتوزيع بقيمة 37.4 مليار.



* الزراعة: لجنة لتحليل متبقيات المبيدات بالمحاصيل بسوق العبور.



* افتتاح محطتى طلمبات «الطاجن» و«البشوات» بالفيوم بتكلفة 39 مليون جنيه.



* الجيزة تزيل تعديات على 6 أفدنة أراض زراعية بكرداسة.



* البحث العلمى فى الفيروسات الكبدية يوفر 6 مليارات جنيه.



* الآثار تعرض قطعا أثرية تسلمتها من الجامعة الأمريكية.



* 23 يوليو إجازة بأجر كامل بالقطاع الخاص.



* وزير التموين: استمرار تلقى تظلمات تحديث البطاقات حتى 25 الشهر الحالى.



* نصر: إطلاق مبادرة فى 6 محافظات لدعم مشروعات الشباب.



* قابيل مع نظيره المغربى: مجموعة عمل لتعزيز التعاون الاقتصادى ودعم التصدير.



* 11 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج فى 7 أشهر.



* هالة السعيد: 400 مليون جنيه من بنكى مصر والأهلى لتطوير الجهاز الإدارى وتدريب الشباب.



* البورصة: اتفاقية لدعم مشاركة المرأة فى مجالس إدارات الشركات.



* الدقهلية: حصر المخالفات وإعادة تخطيط كورنيش «جمصة».



* ضبط المتهمين بالسطو على شركة صرافة بعابدين.



* البدرى: التاريخ سيتوقف كثيرا أمام موسم الأرقام القياسية.



الأخبار



* الرئيس خلال لقائه الفريق مهاب مميش: تضافر جهود مؤسسات الدولة لنجاح مشروعات المنطقة الاقتصادية بالقناة.



* إنهاء مشروع القطار الكهربائي بين مدينة السلام والعاصمة الجديدة خلال عامين.



* السيسي: استمرار تطوير صناعتي الجلود بالروبيكي والأثاث بدمياط.



* وزير الصحة: الرئيس يفتتح ٧ مستشفيات جديدة بالمحافظات قريباً.



* وزيرة التخطيط: توزيع 2 مليون كارت فلاح سبتمبر المقبل.



* قابيل: اللجنة المصرية – الأرجنتينية تجتمع في ديسمبر المقبل.



* ٤٦٥٠ تظلماً في اليوم الثاني.. وموقع إلكتروني لنتائجها.



* مدير مخابرات فرنسا الأسبق: الأدلة قوية علي الدعم القطري للإرهاب.



* المعجزة تتحقق في العاصمة الإدارية الجديدة.



* رئيس الوزراء يعتمد 270 مليون جنيه لإنشاء ميناءي أبورماد وشلاتين.



* تحسن الأحوال الجوية 48 ساعة.



* وزير التنمية المحلية: توصيل الصرف الصحي لقري قنا بالتقسيط.



* افتتاح محطتي رفع بالفيوم لخدمة ٧٥ ألف فدان.



* التحريات: عناصر مجهولة اندست وسط أهالي الوراق واستغلوا أزمة تيران وصنافير.



* مرتضي الغاضب: 15 لاعباً يرحلون.



الجمهورية



* “السيسي” يواصل “الضعط” لتنفيذ المشروعات القومية.



* الرئيس يطالب “إسماعيل” بتطوير المدن والمناطق الصناعية المتخصصة ويناقش مع مميش زيادة الآستثمار بمحور القناة.



* 1.7 مليار دولار تحويلات المصريين في 30 يوماً.



* الداخلية: مقتل إرهابيين من حركة “حسم”.



* مرصد الفتاوي التكفيرية: “الإخوان” تبحث عن ملاذ آمن بدلاً من الدوحة.



* 1.5 مليار جنيه لمشروعات البنية التحتية لحلايب وشلاتين.



* شكري: متمسكون بتنفيذ شروطنا.. لاستئناف العلاقات مع قطر.



* وثائق فرنسية وبلجيكية تؤكد تورط قطر في دعم وتمويل الإرهاب.



* مجلس الدولة يحظر علي مستشاريه “التواصل الاجتماعي”.



* وفد أمني بريطاني يشيد بإجراءات التأمين بمطار القاهرة.



* المنوفية تطالب بالقصاص للشهيد الديب.



* غادة والي تبحث القضاء علي الإرهاب مع السفراء العرب في واشنطن.



* السفير البريطاني: مصر مركز محوري إقليمي للطاقة.



* القبض علي المتهمين بالسطو المسلح.. علي شركة الصرافة بـ “وسط البلد”.



* مبدأ قانوني جديد: إعفاء الزوج من التسجيل جنائياً إذا تصالح مع زوجته.



* مدرب ليفربول: عيني علي صلاح من 4 سنوات.. ولم تشغلني تجربتي مع تشيلسي.